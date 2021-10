Paramount+ se pregăteşte de lansarea în Europa

Craig a spus că „Europa este următorul pas logic” pentru platforma deja lansată în 25 de teritorii anul acesta, inclusiv America Latină, ţările nordice, Australia şi Canada.

El a descris Europa drept o piaţă „complicat” de pătruns, nu doar în termeni de cote pentru conţinutul local, dar şi referitor la numeroasele canale de distribuţie, citează Variety.

„Filizofia noastră este distribuţia ubicuă. Nu suntem neapărat concentraţi pe direct la consumator, aşa cum poate face Disney+”, a declarat el.

În Marea Britanie, Irlanda, Italia, Germania, Elveţia şi Austria, de exemplu, Paramount Plus va fi lansată pe platforme Sky.

Craig a explicat că, potrivit acordului, Paramount+ şi SkyShowtime, societate Comcast/ViacomCBS, se vor exclude reciproc în mai multe teritorii, clienţii având acces la una dintre ele, în funcţie de loc.

„Pentru noi, în industrie, poate fi derutant, înţeleg asta, dar dacă eşti consumator în aceste pieţe, va fi destul de limpede. Vei avea acces la una sau la cealaltă”, a adăugat el.

Craig a adăugat: „Când intrăm pe o piaţă, ştim că nu - ei bine, sperăm să detronăm Netflix -, dar ştim că nu asta este strategia noastră de ieşire pe piaţă. Aşadar, ştiţi că ne-am poziţionat pe locul doi, trei sau patru”.

Reprezentantul ViacomCBS a vorbit şi despre conţinutul local versus cel american prezentat pe Paramount Plus, despre film versus televiziune.

„Filmele sunt o unealtă fantastică pentru a atrage oamenii să se aboneze la serviciul nostru. Dar veţi fi surprinşi de lucrurile despre care oamenii spun că îi ţin abonaţi. De exemplu, conţinutul pentru copii este un factor important, librăria de filme, de show-uri de televiziune”.

Paramount+ îşi recuperează treptat conţinutul de la distribuitori. „Scopul nostru este să repatriem acel conţinut şi să îl aducem înapoi acasă, ca să spunem aşa. La cum sunt distribuite, nu se poate întâmpla peste noapte”.

Craig a mai precizat că sunt avute în vedere diverse forme de streaming, inclusiv AVOD şi SVOD, şi a reiterat angajamentul Viacom pentru liniar. „Compania noastră a fost construită pe televiziunea liniară. Este încă o parte uriaşă din interesul nostru, nu ne îndepărtăm de asta”.

Platforma de streaming Paramount+ a fost lansată la începutul lunii martie 2021 şi reprezintă o versiune îmbunătăţită a CBS All Access, care a debutat în 2014. Ea a fost lansată în America de Nord şi America Latină, în ţările scandinave, şi, de la jumătatea anului, în Australia.

Paramount+ oferă tot conţinutul CBS All Access - CBS, BET, Comedy Central, Nickelodeon, MTV şi Smithsonian Channel - la care sunt adăugate sute de filme Paramount Pictures. În plus, utilizatorii vor putea urmări programe live ale posturilor CBS, CBSN, CBS Sports HQ şi ET Live. CEO-ul ViacomCBS, Robert Bakish, a anunţat la finalul primăverii că, din 2022, planul Paramount+ este să lanseze săptămânal câte un film original.