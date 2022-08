„Only Murders in the Building“, pasiunea pentru rezolvarea crimelor VIDEO

Serialul „Only Murders in the Building“ sau „Crime în imobil“ se bazează pe ideea lui Steve Martin, care i-a venit în urmă cu 10 ani: trei bărbaţi în vârstă cărora le place să rezolve crime, dar, pentru că nu vor să părăsească clădirea în care locuiesc, se rezumă doar la crimele care au loc în ea. În cele din urmă, ideea s-a concretizat, iar primul sezon al serialului a fost lansat în august 2021.

Cele trei personaje – Charles-Haden Savage, Oliver Putnam şi Mabel Mora – locuiesc într-o clădire numită Arconia, din celebrul Upper West Side, din New York. La început pare că nu îi uneşte nimic. Charles-Haden Savage, interpretat de Steve Martin, este un actor aproape retras din activitate, iar Oliver Putnam (Martin Short) este un regizor de pe Broadway care are probleme financiare. Ambii par a fi într-o stare de latenţă până când o întâlnesc pe Mabel Mora (Selena Gomez), o tânără care renovează apartamentul din Arconia pentru mătuşa ei. Chiar dacă unul este mai diferit decât celălalt, se pare că totuşi ceva îi uneşte – pasiunea pentru rezolvarea crimelor. Astfel, când unul dintre vecinii lor moare, iar poliţia cataloghează incidentul drept o sinucidere, cei trei nu se lasă convinşi şi pornesc în căutarea adevărului.

Actorii au vorbit în cadrul conferinţei despre ce anume îi fascinează la personajele lor. Steve Martin a declarat că l-a fascinat întreaga viaţă ideea de a juca un anumit tip de persoană: „genul celui care are o carieră prolifică, precum 10 ani în televiziune, iar apoi nu mai e nimic. Personajul încă este faimos, dar nu mai lucrează. Lucrul interesant despre personaj este faptul că, din cauza podcastului pe care îl facem, parcă se trezeşte la viaţă, începe să facă lucruri şi are o renaştere în carieră“, a explicat acesta.

Succesul serialul se datorează pe de o parte şi pasiunii actorilor pentru subiectul serialului – rezolvarea crimelor adevărate. Steve Martin şi Selena Gomez sunt fani înfocaţi ai acestui subiect. „Filmele poliţiste sunt de fapt despre oameni. Când am început să mă uit la astfel de filme, erau doar despre rezolvarea cazului. Acum, noile show-uri sunt făcute mai umane, oamenii plâng. Eu sunt foarte interesat de rezolvarea cazului şi partea tehnică a acesteia. Pe măsură ce a devenit ceva personal, îmi provoacă repulsie mai uşor ceva ce s-a întâmplat într-o crimă adevărată“, a explicat Steve Martin. De asemenea, Selena Gomez apreciază faptul că un alt element care a propulsat serialul este elementul ieşit din comun pe care îl are. „Only Murders in the Building“ se adresează publicului de orice vârstă, a mai adăugat artista.