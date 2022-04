Omar Sharif împlineşte 90 de ani

A studiat la Colegiul Britanic Victoria din Alexandria şi a absolvit Universitatea din Cairo, unde a obţinut o diplomă în matematică şi fizică, potrivit https://www.rottentomatoes.com/

Primul pas în cariera de actor l-a făcut atunci când a aplicat la prestigioasa Royal Academy of Dramatic Art din Londra (RADA). Însă, fostul său coleg de şcoală, regizorul Youssef Chahine, care tocmai se întorsese din SUA unde studiase cinematografia, i-a făcut propunerea de a juca în filmul său "The Blazing Sun". În filmul lansat în 1954, tânărul debutant a avut rolul principal iar partenera sa a fost actriţa Faten Hamama. Un an mai târziu, cei doi s-au căsătorit. Tot atunci, Michel Demitri s-a convertit la islam şi-a schimbat numele devenind Omar Sharif. Singurul copil, Tarek, s-a născut în 1957. Cei doi au divorţat în 1974, notează www.worldbridge.org şi www.imdb.com

Până în 1961, când a atras atenţia producătorilor de la Hollywood, actorul a jucat în mai multe filme egiptene, între care: "Devil of the Sahara" (1954), "Our Good Days" (1955), "Dark Waters" (1956), "The Land of Dreams" (1957), "Nights without Sleep" (1957), "The Lady of the Castle" (1958), "A Struggle in the Nile" (1959), "A Scandal in Zamalek" (1959), "The Beginning and the End" (1960), "A Man in our House" (1961), potrivit https://www.bibalex.org/

Primul său film în limba engleză a fost "Lawrence of Arabia" (1962), semnat de regizorul american David Lean, în care a interpretat un rol secundar, pe cel al prinţului deşertului Ali Ibn Kharis, alături de Peter O'Toole, care a jucat rolul eroului T.E. Lawrence, un tânăr locotenent din armata britanică din timpul Primului Război Mondial care ajunge să intre în slujba prinţului Feisal, liderul unei armate arabe. Rolul l-a propulsat pe scenele internaţionale şi i-a adus un Glob de Aur la categoria cel mai bun actor într-un rol secundar (1963) şi un Glob de Aur la categoria cel mai promiţător actor al anului (1963) precum şi o nominalizare la un premiu Oscar la aceeaşi categorie (1963).

Un alt film, în care interpretarea sa a înregistrat un nou succes, a fost "Doctor Zhivago" (1965), în regia aceluiaşi David Lean, pentru care a primit, în 1966, cel de-al treilea Glob de Aur din carieră, la categoria cel mai bun actor. Succesul filmului a fost uriaş şi i-a schimbat decisiv cariera lui Omar Sharif.

Omar Sharif a jucat în numeroase producţii americane, italiene, franceze, britanice, în care i-a avut ca parteneri pe unii dintre cei mai faimoşi actori: Anthony Quinn, Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondo, Barbra Streisand, Henri Verneuil, Sophia Loren, Alec Guinness, Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, Julie Christie, Gregory Peck, Telly Savalas, Julie Andrews, Chevy Chase, Jane Seymour, Anouk Aimée, Didi Perego, Fausto Tozzi. Dintre aceste filme amintim: "The Fall of the Roman Empire" (1964, regia Anthony Mann), "The Yellow Rolls-Royce" (1965, regia Anthony Asquith), "Genghis Khan" (1965, regia Henry Levin), "More than a Miracle" (1967, regia Francesco Rosi), "Funny Girl" (1968, regia William Wyler), "Che!" (1969, regia Richard Fleischer), "The Appointment" (1969, regia Sidney Lumet), "The Burglars" (1971, regia Henri Verneuil),"The Mysterious Island" (1973, regia Juan Antonio Bardem şi Henri Colpi), "The Tamarind Seed" (1974, regia Blake Edwards), "Funny Lady" (1975, regia Herbert Ross), "Bloodline" (1979, regia Terence Young), "Ashanti" (1979, regia Richard Fleischer), "Oh! Heavenly Dog" (1980, regia Joe Camp), "Grand Larceny" (1987, regia Jeannot Szwarc), "Les Possedes" (1988, Franţa, regia Andrzej Wajda), "Mother" (1991, un film semi-autobiografic scris şi regizat de producătorul francezo-armean Henri Verneuil), "Beyond Justice" (1991, în regia lui Duccio Tessari).