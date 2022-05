Noul film cu Will Smith, „Emancipation”,  a fost amânat un an după incidentul de la gala Oscar

La mai mult de o lună după incidentul de la gala premiilor Oscar, atunci când Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock pentru o glumă despre soţia sa Jada Pinkett Smith, consecinţele gestului se multiplică.

Revista Variety a scris că filmul „Emancipation” ar urma să fie lansat în 2023, astfel încât actorul să nu poată fi nominalizat la Oscar. În această producţie, Will Smith îl interpretează pe Peter, un sclav pe o plantaţie din Louisiana, care decide să fugă către nord şi să se alăture Union Army după ce a fost bătut cu sălbăticie.

Motivul amânării filmului

Palma dată de Will Smith lui Chris Rock ca urmare a unei glume despre tunsoarea soţiei sale Jada Pinkett Smith, pare a nu fi singurul motiv al schimbărilor în privinţa filmului.

Regizorul Antoine Fuqua ar fi în prezent în plină postproducţie după filmările care au adunat întârzieri legate de uraganul Ida în sudul Statelor Unite şi a cazurilor de Covid din echipă.

Un alt motiv avansat de Variety ar fi lunga listă a filmelor a căror lansare este prevăzută pe Apple TV+ la finalul anului.

Chiar dacă şi-a prezentat scuze şi a fost exclus din Academie timp de 10 ani, alte proiecte ale actorului ar putea fi compromise.

Producţia „Bad Boys 4” a fost oprită, la fel ca filmul de acţiune „Fast and Loose” pe care ar fi trebuit să-l realizeze David Leitch pentru Netflix. Gigantul de streaming a anulat şi „Bright 2” (deşi platforma a precizat că decizia sa nu are legătură cu „incidentul” în care a fost implicat actorul), în timp ce revenirea sa în „I Am Legend 2” rămâne incertă.