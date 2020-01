Nominalizările BAFTA 2020: „Joker“ a primit cele mai multe selecţii

Lungmetrajul „Joker“ a primit 11 nominalizări la cea de-a 73-a ediţie a premiilor BAFTA 2020, inclusiv la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun regizor şi Cel mai bun actor în rol principal – Joaquin Phoenix, care a câştigat deja un Glob de Aur pentru interpretarea sa şi va primi, mai mult ca sigur, şi o nominalizare la Oscar.

„The Irishman“, de Martin Scorsese, şi „Once Upon a Time in Hollywood“, de Quentin Tarantino, urmează în topul nominalizărilor, cu câte zece fiecare. Drama de război „1917“, regizată de Sam Mendes şi desemnată cel mai bun film la Globurile de Aur, a primit nouă nominalizări, iar „Jojo Rabbit“ al lui Taika Waititi, şase.

Academia Britanică de Artă a Filmului şi Televiziunii a anunţat că a introdus începând cu ediţia de anul acesta un premiu pentru Casting.

Cel mai bun film

1917

The Irishman

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Cel mai bun film britanic

1917

Bait

For Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

The Two Popes

Cel mai bun debut al unui scenarist, regizor sau producător britanic

Bait – Mark Jenkin (writer/director), Kate Byers, Linn Waite (producers)

For Sama – Waad Al-Kateab (director/producer), Edward Watts (director)

Maiden – Alex Holmes (director)

Only You – Harry Wootliff (writer/director)

Retablo – Álvaro Delgado-Aparicio (writer/director)

Cel mai bun film străin

The Farewell

For Sama

Pain and Glory

Parasite

Portrait of a Lady on Fire

Cel mai bun documentar

American Factory

Apollo 11

Diego Maradona

For Sama

The Great Hack

Cea mai bună animaţie

Frozen II

Klaus

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Toy Story 4

Cel mai bun regizor

1917 – Sam Mendes

The Irishman – Martin Scorsese

Joker - Todd Phillips

Once Upon a Time in Hollywood – Quentin Tarantino

Parasite – Bong Joon-ho

Cel mai bun scenariu original

Booksmart - Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman

Knives Out – Rian Johnson

Marriage Story – Noah Baumbach

Once Upon a Time in Hollywood – Quentin Tarantino

Parasite – Han Jin Won, Bong Joon-ho,

Cel mai bun scenariu adaptat

The Irishman -Steven Zaillian

Jojo Rabbit – Taika Waititi

Joker – Todd Phillips, Scott Silver

Little Women – Greta Gerwig

The Two Popes – Anthony Mccarten

Cea mai bună actriţă în rol principal

Jessie Buckley – Wild Rose

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan – Little Women

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy

Cel mai bun actor în rol principal

Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver – Marriage Story

Taron Egerton – Rocketman

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – The Two Popes

Cea mai bună actriţă în rol secundar

Laura Dern – Marriage Story

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Little Women

Margot Robbie – Bombshell

Margot Robbie – Once Upon a Time in Hollywood

Cel mai bun actor în rol secundar

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins The Two Popes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood

Cea mai bună coloană sonoră

1917

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Star Wars: The Rise of Skywalker

Cel mai bun casting

Joker

Marriage Story

Once Upon a Time in Hollywood

The Personal History of David Copperfield

The Two Popes

Cea mai bună imagine

1917

The Irishman

Joker

Le Mans ’66

The Lighthouse

Cel mai bun montaj

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Le Mans ’66

Once Upon a Time in Hollywood

Cel mai bun design de producţie

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Cele mai bune costume

The Irishman

Jojo Rabbit

Judy

Little Women

Once Upon a Time in Hollywood

Make up & hair

1917

Bombshell

Joker

Judy

Rocketman

Cel mai bun sunet

1917

Joker

Le Mans ’66

Rocketman

Star Wars: The Rise of Skywalker

Cele mai bune efecte vizuale

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

Star Wars: the Rise of Skywalker

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie britanic

Grandad Was a Romantic

In Her Boots

The Magic Boat

Cel mai bun scurtmetraj britanic

Azaar

Goldfish

Kamali

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

The Trap

EE Rising Star award (votat de public)

Awkwafina

Jack Lowden

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr

Micheal Ward

BAFTA fellowship

Kathleen Kennedy