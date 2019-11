Nicolas Cage îşi va juca propriul rol într-o nouă producţie: „O versiune egoistă a sa din anii ‘90“ FOTO

Lungmetrajul, al cărui scenariu este semnat de Kevin Etten şi Tom Gormican şi care va fi regizat de cel din urmă, îl va prezenta pe Nicolas Cage vorbind cu „o versiune egoistă a sa din anii ‘90, care Îl ironizează pentru că a făcut prea multe filme proaste şi pentru că şi-a pierdut statutul de star“, potrivit The Hollywood Reporter.

De asemenea, actorul va fi prezentat luptându-se cu datoriile financiare, motiv pentru care se vede obligat să participe la petrecerea unui miliardar mexican contra unei sume de bani. Miliardarul se dovedeste a fi şeful unui cartel de droguri, iar Cage se trezeşte implicat în eforturile CIA de a-l prinde pe acesta.

Lungmetrajul va include referiri la alte filme celebre ale lui Cage, precum „Leaving Las Vegas, „Face-Off“ şi „Gone in 60 Seconds“.

Recent, presa de film de la Hollywood a anunţat că actorul va interpreta rolul principal în filmul de groază „Wally's Wonderland“, regizat de Kevin Lewis, iar producţia va începe în ianuarie 2020. Filmul spune povestea unui om constrâns să petreacă o noapte într-un parc de distracţii înfricoşător. Personajul va trebui să supravieţuiască pe parcursul nopţii, confruntându-se cu mai multe obstacole.

„Pentru mine, există un singur actor ce ar putea face ca filmul să funcţioneze, iar acesta este Nicolas Cage. Sunt entuziasmat că voi lucra alături de el. Văd acest film ca pe „Călăreţull palid/ Pale Rider" versus „Clovnii ucigaşi/ Killer Klowns from Outer Space", a declarat regizorul Kevin Lewis.

Nicolas Cage, de două ori în România

În cei peste 30 de ani de carieră, Nicolas Cage a realizat peste 40 de filme, printre care se numară „Leaving Las Vegas/Părăsind Las Vegas-ul“ (1995), care i-a adus un premiu Oscar pentru interpretare, şi „Wild At Heart/Suflet salbatic“ (1990), în regia lui David Lynch, recompensat cu Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes.

În 2010, actorul a filmat in România pentru lungmetrajul „Ghost Rider - Spirit of Vengeance/Ghost Rider: Demonul răzbunarii“, care a fost lansat în 2012. Nicolas Cage a revenit în România şi în 2014 pentru a lucra la filmul „The Dying of the Light“, în regia lui Paul Schrader.

Cage a primit trofeul Transilvania pentru contribuţia la dezvoltarea cinematografiei mondiale la Transilvania International Film Festival (TIFF) 2019, de la Cluj-Napoca.

Nicolas Cage, pe scena TIFF 2019 alături de regizorul român Tudor Giurgiu