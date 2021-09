Netflix şi Riot Games au anunţat actorii care vor aduce la viaţă eroii din League of Legends, în filmul de animaţie Arcane

Serialul Arcane, inspirată din cunoscutul joc League of Legends, urmează să fie lansată în curând pe Netflix.

Povestea serialului se concentrează asupra originilor lui Vi şi Jinx, două campioane emblematice din League of Legends şi asupra puterii care le va despărţi, acţiunea desfăşurându-se în regiunea utopică Piltover şi în districtul subteran oprimat Zaun. Seria animată este dezvoltată şi produsă de Riot Games, în parteneriat cu Fortiche Productions.

Vocea lui Vi, campioana din League of Legends care luptă cu două mânuşi uriaşe de metal, va fi interpretată de actriţa Hailee Steinfeld, cunoscută pentru rolul din filmul Bumblebee sau serialul Dickinson, care urmăreşte tinereţea autoarei Emily Dickinson.

Jinx, cealălalt personaj principal al serialului, va fi adusă la viaţă de actriţa londoneză Ella Purnell care a jucat în Maleficent, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (Copiii domnişoarei Peregrine: Între două lumi), The Legend of Tarzan (Legenda lui Tarzan) sau Armata Morţilor, şi a cărei voce urmează să fie auzită şi în serialul Star Trek: Prodigy.

Kevin Alejandro, cunoscut pentru rolurile din serialele Arrow (Arcaşul), Lucifer, Anatomia lui Grey sau True Blood, este un alt actor care se alătură echipei. El va oferi vocea inventatorului Jayce.

Un alt personaj din serial va fi Caitlyn, partenerul poliţist al lui Vi, care va fi interpretat de Katie Leung (Harry Potter). Harry Lloyd, cel care l-a jucat pe Charles Xavier în Legion şi Viserys Targaryen în sezonul 1 din Game of Thrones, completează lista actorilor şi îl va interpreta pe Viktor.

Silco, Mel şi Vander sunt alte trei noi nume care apar pe lista personajelor din Arcane. Ele vor fi interpretate de Jason Spisak din Young Justice (Silco), Toks Olagundoye din Castle, Castlevania şi DuckTales (Mel) şi JB Blanc, renumit pentru serialele Breaking Bad şi Better Call Saul (Vander).

Riot Games şi Netflix vor prezenta un trailer oficial pentru Arcane sâmbătă, 25 septembrie, în cadrul primului eveniment global Netflix dedicat fanilor. Evenimentul va fi transmis pe YouTube, dar şi pe canalele de Twitter, Twitch şi Facebook ale Netflix.