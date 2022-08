Netflix a publicat primul vizual pentru serialul regizat de Tim Burton despre Familia Addams - FOTO VIDEO

Celebrul regizor Tim Burton a imaginat pentru platforma de streaming Netflix un serial dedicat personajului Wednesday Addams.

Regizorul filmelor „Beetlejuice” şi „Edward Scissorhands”, cunoscut pentru umorul său burlesc şi macabru, a realizat pentru Netflix primul serial, inspirat de Familia Addams.

Shortly after this photo was taken I tested my antique limb stretcher on Pugsley. Little to no growth so far. pic.twitter.com/MO2Kot4feE