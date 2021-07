„Neidentificat”, regizat de Bogdan Apetri, de la începutul lunii august în cinematografe

O co-producţie România-Cehia-Letonia, filmul vorbeşte despre alegeri definitorii care pornesc de la dorinţe ascunse şi conflicte interne, explorând cu tact şi intensitate peisajul interior al minţii şi sufletului uman.

Pelicula a avut premiera mondială la a 36-a ediţie a Festivalului de Film de la Varşovia unde, actorii principali, Bogdan Farcaş şi Dragoş Dumitru, au fost recompensaţi cu Premiul Special al Juriului.

Pentru Bogdan Farcaş, actor al Teatrului „Toma Caragiu” din Ploieşti, este primul rol principal într-un film românesc de lungmetraj, deşi are peste 20 de apariţii în filme internaţionale, colaborând cu regizori precum Fredrik Bond („The Necessary Death Of Charlie Countryman”, unde a jucat alături de Shia LaBeouf), Keoni Waxman, Scott Z. Burns, William Kaufman şi Po-Chih-Leong.