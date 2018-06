MTV Movie & TV Awards. Filmul „Black Panther“, marele câştigător al galei: protagonistul a oferit trofeul unui electrician, numit „erou din viaţa reală“

„Black Panther“, care a avut încasări de peste 1,3 miliarde de dolari la nivel mondial, a câştigat la categoriile „Cel mai bun film“, „Cel mai bun personaj negativ“ pentru Michael B. Jordan’s Killmonger, şi „Cea mai bună performanţă şi cel mai bun erou“ pentru Chadwick Boseman.

Boseman, care interpretează rolul liderului african fictiv din Wakanda, a oferit trofeul unui bărbat care nu are legături cu Hollywood-ul. „Un premiu pentru cel mai bun erou este minunat dar este şi mai măreţ să recunoaştem eroii din viaţa reală“, a spus Boseman.

El l-a invitat pe scenă pe James Shaw Jr., un electrician în vârstă de 29 de ani care a alungat atacatorul ce a ucis patru persoane la Waffle House din Nashville, în aprilie, salvând vieţilor altor clienţi. „Asta va sta la tine acasă“, i-a spus Boseman, înmânându-i trofeul.

Momentul îl puteţi vedea mai jos:

Actorul Winston Duke din „Black Panther“ a mulţumit fanilor pentru susţinerea filmului, care a devenit a treia producţie cu cele mai mari încasări din istorie în America de Nord.

„Stranger Things“ a fost desemnat „Cel mai bun serial“, iar Millie Bobby Brown, în vârstă de 14 ani, a câştigat al doilea an la rând trofeul pentru „Cea mai bună performanţă TV“ pentru rolul său Eleven. Ea nu a fost prezentă la gală din cauza unei fracturi de rotulă, însă a transmis un mesaj împotriva bullying-ului prin intermediul unui video.

Actriţa Gal Gadot din „Wonder Woman“ a câştigat premiul pentru „Cea mai bună luptă“, iar „Keeping Up with the Kardashians“ a fost votat „Cel mai bun reality-show“.

Categoria populară „Cel mai bun sărut“ a fost câştigată de actorii Nick Robinson şi Keiynan Lonsdale pentru scena gay din „Love, Simon“.

Gazda ceremoniei, actriţa Tiffany Haddish a fost recompensată cu premiul pentru „Cea mai bună prestaţie într-o comedie“ pentru rolul din „Girls Trip“.

Actorul Chris Pratt din „Jurassic World“ şi „Avengers: Infinity War“ a primit Generation Award, alăturându-se altor actori care au primit acest premiu: Tom Cruise, Sandra Bullock şi Will Smith.

Actriţa şi scriitoarea Lena Waithe, care anul trecut a devenit prima femeie de culaore care a câştigat un premiu Emmy pentru scenariu, a primit trofeul Trailblazer.