Miruna Berescu: „I-am învăţat pe  localnicii din Sfântul Gheorghe cum să îşi facă un mic business, în perioada festivalului de film «Anonimul»“ VIDEO

De 19 ani, timp de o săptămână, Anonimul transformă Sfântul Gheorghe. Locul unde Dunărea întâlneşte Marea Neagră, devine din micul sat de pescari, izolat şi rupt de cotidian locaţia unde ajung în jur de 5000 de vizitatori.

Invitată în ediţia Adevărul Live, realizată şi moderată de Antoaneta Banu, Miruna Berescu, directorul Festivalului Internaţional de Film Intependent ANONIMUL spune că cel mai important pentru organizatorii acestui festival a fost să construiască punţi de comunicare cu localnicii din Sfântul Gheorghe. Să ajute pe cât se poate la schimbarea unor mentalităţi ale oamenilor şi chiar să îi susţină să se dezvolte într-o lume unde se ajunge doar pe calea apelor şi unde problemele sociale sunt foarte mari.

„ Sunt oameni duri şi nu este uşor să te împrieteneşti cu ei. Am avut nevoie de timp să ne acceptăm reciproc. Oamenii locului ne-au spus că vara e frumos şi bine să ajungi la Sfântul Gheorghe, dar să venim şi iarna să vedem cum este, când Dunărea îngheaţă iar ei rămân complet rupţi de lume. Şi am reuşit să îi facem să înţeleagă că acest festival le este de mare folos. I-am învăţat să îşi deschidă casele turiştilor şi să facă din perioada festivalului un mic business pentru ei. Oamenii din Sfântul Gheorghe au înţeles in timp că cei care vin la acest festival, la Anonimul sunt interesaţi nu doar de film ci şi să le descopere satul, obiceiurile, tradiţiile”

Anonimul are o putere mare de a atrage turişti la Sfântul Gheorghe. De unde pe vremuri erau foarte puţini vizitatori, acum rezervările pentru perioada festivalului se fac încă din luna martie.

Mai mult, Miruna Berescu spune că începând cu ediţia din acest an, Anonimul se va uita cu foarte mare atenţie la adolescenţii din localitate, dorind să-i ajute să îşi descopere vocaţia, sau poate un talent de care nu ştiu nimic.

În cadrul ediţiei îl vor aduce în faţa elevilor care se pregătesc să urmeze liceul, pe Silviu Stavilă, cunoscutul director de imagine.

„Vocaţia mea, filmul este un fel de workshop prin care tinerii vor învăţa de la Silviu cum să folosească telefonul mobil, în scop creativ, cum să filmeze cu el, ce înseamnă profesia de regizor şi scenarist. Important este să îi ajutăm să înţeleagă un univers de la care ei sunt complet deconectaţi. Ceea ce ne dorim este să descoperim noi in ei potenţiale talente şi să le arătam noi un drum pe care ei ar putea merge in viitorul apropiat.” spune Miruna Berescu pentru Adevărul Live.

În ediţia Adevărul Live, Anonimul la graniţa dintre război şi pace, directorul festivalului a spus că focusul anul acesta este pe creaţia cinematografică ucraineană.

Festivalul se va desfăşura în perioada 8-14 august, iar in deschidere, luni, 8 august va avea loc proiecţia în premieră în România a filmului „Mariupolis 2”, în regia regretatului cineast lituanian Mantas Kvedaravičius. Filmul a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Cannes 2022, într-o proiecţie specială.

În luna martie, aflat in Ucraina pentru a filma chiar in timpul luptelor de la Mariupol, regizorul Mantas Kvedaravičius s fost prins de soldaţii ruşi şi ucis.

Urmăreşte integral ediţia Adevărul Live şi află din interviul realizat de Antoaneta Banu care sunt filmele participante, regizorii şi invitaţii speciali şi cum poţi să îţi rezerv un loc la Festivalul internaţional de film Anonimul.

Este un sat mic cu uliţele acoperite cu nisip fin, care păstrează multe obiceiuri străvechi, un loc magic, de o frumuseţe tulburătoare, un pământ nou pentru un eveniment dedicat tinerilor, spiritului liber, întâlnirilor, dezbaterilor şi dialogului.