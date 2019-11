Mihai Mălaimare Jr. a fost desemnat cel mai bun director de imagine, la gala Hollywood Film Awards 2019

Cineastul Mihai Mălaimare Jr. a primit trofeul Hollywood Cinematography la cea de-a 23-a ediţie a galei Hollywood Film Awards, care a avut loc pe 3 noiembrie la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, potrivit romania-insider.com

Premiul i-a fost oferit pentru munca depusă la drama neozeelandeză „Jojo Rabbit“, regizată de Taika Waititi. În luna septembrie, filmul a câştigat şi marele premiu, al publicului, în cadrul Festivalului de Film de la Toronto, considerat unul dintre marii indicatori pentru nominalizările la Oscar.

„Jojo Rabbit“, bazat pe cartea „Caging Skies“, de Christine Leunens, este o satiră comică despre un băieţel german în vârstă de zece ani, Jojo (Roman Griffin Davis), care află că mama sa ascunde o fetiţă evreică (Thomasin McKenzie) în mansarda casei, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. În acelaşi timp, băieţelul are un prieten imaginar – o versiune imbecilă a lui Adolf Hitler.

Mihai Mălaimare Jr., fiul actorului Mihai Mălaimare, a fost director de imagine şi pentru „Youth Without Youth“, al lui Francis Ford Coppola, pentru care a primit o nominalizare la Independent Spirit Awards. El a mai colaborat cu Ford Coppola şi la „Tetro“ şi „Twixt“, cu Val Kilmer, Bruce Dern, Ben Chaplin şi Elle Fanning. Mălaimare Jr. a lucrat şi la „The Master“, regizat de Paul Thomas Anderson, cu o distribuţie formată din Philip Seymour Hoffman, Amy Adams şi Joaquin Phoenix. Pentru acest film, cineastul român a fost premiat atât de de criticii americani, la gala National Society of Film Critics, cât şi de Boston Society of Film Critics şi a primit nominalizări la Satellite Awards şi Critics’ Choice Awards.

Mihai Mălaimare Jr. FOTO AFP

Gala Hollywood Film Awards dă oficial startul sezonului marilor premii din industria cinematografică. Anul trecut, lungmetrajul care a câştigat marele premiu a fost recompensat ulterior şi cu o statuetă Oscar. Este vorba despre „Green Book“.







Anul acesta, Antonio Banderas a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal pentru interpretarea din „Dolor y Gloria“, de Pedro Almodovar, iar Renee Zellweger a obţinut trofeul pentru cea mai bună actriţă în rol principal graţie portretizării celebrei Judy Garland în filmul regizat de Rupert Goold.

Premiile pentru cele mai bune roluri secundare au revenit lui Al Pacino, pentru „The Irishman“, şi Laurei Dern, pentru „Marriable Story“.

Actriţa Charlize Theron a fost recompensată cu premiul pentru întreaga carieră.