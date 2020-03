„Miami Bici“, record impresionant în a treia săptămână de la lansare: „Arată încă o dată că umorul de calitate este apreciat în rândul românilor“

Peste jumătate de milion de români au mers la cinematograf să vadă aventurile pline de peripeţii ale lui Piciu (Codin Maticiuc) şi Bilă (Matei Dima), personajele principale ale filmului Miami Bici, lansat pe 21 februarie.

Până acum, „Miami Bici“ este cel mai bine vândut film lansat în România de anul acesta, înregistrând un număr de 519.297 de spectatori.



Comedia rămâne pe primul loc în box office-ul românesc, în a treia săptămână de la lansarea în cinematografe, şi surclasează filme precum „Sonic the Hedgehog“, „Birds of Prey“ şi „Bad Boys for Life“.

Miami Bici” devine astfel, prin numărul impresionant de spectatori prezenţi în sălile de cinema, filmul preferat al românilor.

Codin Maticiuc şi Matei Dima, producătorii şi personajele principale „Miami Bici“, le sunt profund recunoscători tuturor oamenilor care au dat o şansă comediei autentice româneşti şi umorului de calitate:

„Este un moment extraordinar nu doar pentru noi, cât şi pentru cinematografia românească. Peste jumătate de milion de spectatori ne-au demonstrat că filmul românesc de comedie este iubit şi susţinut, iar succesul de care se bucură până acum «Miami Bici» ne dă încredere că acesta este doar începutul unor proiecte istorice.“, declară Matei Dima.

„«Miami Bici» demonstrează încă o dată că umorul de calitate este apreciat în rândul românilor. Ne bucură enorm faptul că mai mult de jumătate de milion de spectatori au oferit o şansă, sau chiar mai multe, muncii noastre, ceea ce ne motivează să facem o treabă din ce în ce mai bună. Sunt fericit şi vă mulţumesc din suflet!“, declară Codin Maticiuc.

Încă din primul weekend de la lansarea în cinematografe, filmul „Miami Bici“ stabilea un număr record de spectatori, devenind cea mai populară comedie românească din ultimii 26 de ani. Lansat pe 21 februarie, lungmetrajul a înregistrat audienţe record în România şi a fost vizionat de peste 153.000 de spectatori.





Comedia este filmată în cea mai mare parte în Statele Unite şi urmăreşte călătoria peste ocean, plină de peripeţii, a lui Piciu (Codin Maticiuc) şi Bilă (Matei Dima). Ei pleacă la Miami în mijlocul iernii, pentru a trăi atât visul american, cât şi visul românesc de a se îmbogăţi rapid. Odată ajunşi în Statele Unite, cei doi intră într-o situaţie complicată din cauza lui Mişu, un român de cea mai joasă speţă, stabilit în Florida, care deţine afaceri suspecte.





Din distribuţie mai fac parte Florin Piersci Jr, Letiţia Vlădescu, Arami Malaise, Chloe Malaise şi Rene Toledo Jr.