„Ma Rainey”, „Judas and the Black Messiah” şi „Borat 2”, nominalizate pentru principalul trofeu al Sindicatului producătorilor americani

Sindicatul producătorilor americani (PGA) a anunţat luni nominalizările în ariile film şi televiziune pentru a 32-a ediţie a premiilor pe care le acordă. Ceremonia va avea loc online, pe 24 martie.

Serviciile de streaming domină categoria Darryl F. Zanuck Award, cu Amazon Studios şi Netflix primind câte trei selecţii.

Amazon este prezent în această categorie cu dramele „One Night in Miami”, regizată de Regina King, şi „Sound of Metal”, de Darius Marder. Pe lângă acestea a fost nominalizată şi comedia „Borat Subsequent Moviefilm” a lui Jason Woliner.

Netflix se află în cursă cu „Ma Rainey’s Black Bottom”, de George C. Wolfe, „Mank”, de David Fincher, şi „The Trial of the Chicago 7”, de Aaron Sorkin.

„Judas and the Black Messiah” al Warner Bros., regizat de Shaka King, a făcut istorie, fiind primul film cu echipă de producţie formată exclusiv din persoane de culoare care este nominalizat de PGA.

Între absenţele notabile se numără „The Father” al lui Florian Zeller şi „News of the World” al lui Paul Greengrass.

Pentru Darryl F. Zanuck Award acordat pentru producţia unui lungmetraj au fost nominalizate: „Borat Subsequent Moviefilm” (Amazon Studios) - producători: Sacha Baron Cohen, Monica Levinson, Anthony Hines; „Judas and the Black Messiah” (Warner Bros) - producători: Charles D. King, Ryan Coogler, Shaka King; „Ma Rainey’s Black Bottom” (Netflix) - producători: Denzel Washington, Todd Black; „Mank” (Netflix) - producători: Ceán Chaffin, Eric Roth, Douglas Urbanski; „Minari” (A24) - producător: Christina Oh; „Nomadland” (Searchlight Pictures) - producători: Mollye Asher, Dan Janvey, Frances McDormand, Peter Spears, Chloé Zhao; „One Night in Miami” (Amazon Studios) - producători: Jess Wu Calder, Keith Calder, Jody Klein; „Promising Young Woman” (Focus Features) - producători: Josey McNamara, Ben Browning, Ashley Fox, Emerald Fennell; „Sound of Metal” (Amazon Studios) - producători: Bert Hamelinck, Sacha Ben Harroche; „The Trial of the Chicago 7” (Netflix) - producători: Marc Platt, Stuart Besser.

Pentru lungmetraj de animaţie au fost selectate: „The Croods: A New Age” (DreamWorks Animation), „Onward” (Pixar), „Over the Moon” (Netflix), „Soul” (Pixar), “Wolfwalkers” (Apple TV Plus/GKIDS).

Norman Felton Award pentru serial: „Better Call Saul” (AMC) - sezonul 5; „Bridgerton” (Netflix) - sezonul 1; „The Crown” (Netflix) - sezonul 4; „The Mandalorian” (Disney Plus) - sezonul 2; „Ozark” (Netflix) - sezonul 3.

Danny Thomas Award pentru serial - comedie: „Curb Your Enthusiasm” (HBO) - sezonul 10; „The Flight Attendant” (HBO Max) - sezonul 1; „Schitt’s Creek” (Pop TV) - sezonul 6; „Ted Lasso” (Apple TV Plus) - sezonul 1; „What We Do in the Shadows” (FX) - sezonul 2.

David L. Wolper Award pentru miniserie de televiziune: „I May Destroy You” (HBO); “Normal People” (Hulu); „The Queen’s Gambit” (Netflix); „The Undoing” (HBO); „Unorthodox” (Netflix).

Pentru film de televiziune au fost nominalizate: „Bad Education” (HBO); „Dolly Parton’s Christmas on the Square“; „Hamilton” (Disney Plus); „Jane Goodall: The Hope“; „What the Constitution Means To Me“.

Cât priveşte producţiile documentare, au fost nominalizate: „David Attenborough: A Life on Our Planet”, „Dick Johnson Is Dead”, „My Octopus Teacher”, „Softie”, „A Thousand Cuts”, „Time” şi „The Truffle Hunters”.