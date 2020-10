Lungmetrajul spaniol „Amigo”, regizat de Óscar Martín, recompensat cu trofeul Dracula. Lista câştigătorilor

Thrillerul psihologic macabru al lui Martín este centrat pe relaţia dintre doi foarte buni prieteni, David (interpretat de David Pareja, „Killing God”) şi Javier (Javier Botet, „It”, „Alien Covenant”), ce ajunge progresiv una primejdios de aproape de nebunie şi chiar canibalism, după ce primul trebuie să îşi asume îngrijirea celui de-al doilea, rămas cu sechele grave în urma unui accident.

Câştigătorii premiilor oferite în cele patru secţiuni competiţionale au fost anunţaţi într-o gală care a avut loc duminică seară, la Centrul Cultural Reduta din Braşov şi a fost prezentată de actorul Ştefan Iancu.

Juriul a fost format din Chris Orgelt, preşedintele juriului (Belgia, program manager Brussels International Fantastic Film Festival), Aurélia Mengin (Franţa, cineast) şi Dorian Boguţă (România, actor, regizor).

Juriul a oferit şi două menţiuni speciale pentru secţiunea de lungmetraje: „Terminal Station” (Brazilia, 2019) şi „Deodato Holocaust” (Brazilia, 2019), care a primit premiul pentru cel mai bun documentar.

Titlul onorific „Contesa Dracula” i-a fost acordat actriţei canadiene Debbie Rochon. Acordarea acestei distincţii este o tradiţie a festivalului, iar printre cei care au primit trofeul se numără regizorul Lamberto Bava, actorul Armand Assante şi maestrul efectelor speciale Sergio Stivaletti.

Anul acesta a fost oferită în premieră unei personalităţi feminine din industria filmului de gen, actriţă cu roluri în peste 250 de producţii cinematografice, scenaristă şi regizoare multipremiată, producătoare reputată în spatiul indie-horror.

Trofeul „Vladutz”, pentru cel mai bun scurtmetraj românesc, a fost acordat filmului „Thank You for Your Teeth!/ Mulţumesc pentru dinţi” (România, 2020), în regia lui George ve Gänæaard şi Horia Cucută.

Trofeul „Little Dracula”, pentru cel mai bun scurtmetraj internaţional, a fost acordat producţiei italiene „The Recycling Man/ Omul de la Reciclare”, în regia lui Carlo Ballaur.

Juriul competiţiei de scurtmetraj a fost format din Sorina-Adina Vazelina, designer grafic, Paul Mureşan, animator, şi Alexandru Lamba, scriitor de SF.

Juriul a acord şi o menţiune la secţiune de scurtmetraje, pentru „Death and the Knight/ Moartea şi cavalerul” (România, 2020), regizat de Radu Gaciu.

Trofeul „Dracula Digital” şi premiul în valoare de 200 de euro, acordat tinerilor cu vârsta între 16 şi 29 de ani, a fost câştigat de scurtmetrajul „Imagine 2020”, film realizat cu telefonul mobil de o echipă din Brunei, formată din Sahriz Azim Sahrun, Philip Lim Shen Huei, Sahira Shahminan. Cuvintele cheie ale competiţiei Dracula Digital din acest an au fost „Degetul mare”, „Stejar” şi „Fier”.

Juriul Dracula Digital a fost format din Gabriel Bălănescu (fotograf, antropolog), Anghel Damian (actor, scenarist şi regizor) şi Ştefan Iancu (actor).

Dracula Film Festival s-a încheiat cu proiecţia în premieră mondială a filmului documentar „În căutarea castelului Dracula” (SUA, România, Moldova 2020), documentar realizat de stră-strănepotul lui Bram Stoker, Dacre Stoker.