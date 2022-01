Lista completă a premiilor atribuite la gala de decernare a Globurilor de Aur 2022

Asociaţia Presei Străine de la Hollywood a dezvăluit câştigătorii celei de-a 79-a ediţii anuale a Globurilor de Aur în timpul unei ceremonii private. Vestea vine pe fondul controverselor în curs în jurul organizaţiei, care a fost abandonată de NBC anul trecut.

Printre cei mai mari nominalizaţi în domeniul cinema-ului de anul acesta s- au numărat Power of the Dog , care a egalat Belfast cu cele mai multe nominalizări (7), King Richar , Licorice Pizza şi West Side Story.

Pe partea de TV, Succession, Hacks, The Morning Show şi Ted Lasso au fost printre cele mai nominalizate producţii de gen.

În timpul ceremoniei, vicepreşedintele senior al Biroului NAACP Hollywood, Kyle Bowser, a vorbit despre iniţiativa comună cu Reimagine Coalition,care îşi doreşte îmbunătăţirea diversităţii, echităţii şi incluziunii în industria globală de divertisment. Potrivit HFPA, în fiecare an, cele două organizaţii „vor colabora la, finanţarea şi sprijinirea unor iniţiative, cu scopul general de a asigura vizibilitatea proiectelor unor artişti de diverse origini rasiale şi etnice; creşterea reprezentării diverse în industrie. şi construirea de căi către incluziune pentru tinerii artişti şi jurnalişti de culoare.”

CINEMATOGRAFIE:

Cel mai bun film - dramă: "The Power of the Dog"

Cel mai bun film - comedie/musical: "West Side Story"

Cel mai bun regizor: Jane Campion ("The Power of the Dog")

Cel mai bun actor într-un film-dramă: Will Smith ("King Richard")

Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Andrew Garfield ("Tick, Tick... Boom!")

Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Nicole Kidman ("Being the Ricardos")

Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Rachel Zegler ("West Side Story")

Cel mai bun actor în rol secundar: Kodi Smit-McPhee ("The Power of the Dog")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Ariana DeBose ("West Side Story")

Cel mai bun scenariu: Kenneth Branagh ("Belfast")

Cea mai bună coloană sonoră: Hans Zimmer ("Dune")

Cel mai bun cântec original: "No Time to Die", interpretat de Billie Eilish în filmul "No Time to Die"

Cel mai bun film străin: "Drive My Car" (Japonia)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Encanto"



TELEVIZIUNE:

Cel mai bun serial-dramă: "Succession"

Cel mai bun serial - comedie/musical: "Hacks"

Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Jeremy Strong ("Succession")

Cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical: Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Michaela Jae Rodriguez ("Pose")

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Jean Smart ("Hacks")

Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: ("The Underground Railroad")

Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Michael Keaton ("Dopesick")

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Kate Winslet ("Mare of Easttown")

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: O Yeong-su ("Squid Game")

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Sarah Snook ("Succession").