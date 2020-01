Leonardo DiCaprio şi Robert De Niro vor juca în viitorul film al lui Martin Scorsese

Aflându-se pe scena galei SAG Awards 2020, care a avut loc pe 19 ianuarie, la Los Angeles, Leonardo DiCapro a dezvăluit că va juca cu Robert De Niro într-un nou film regizat de

Martin Scorsese.

Despre o posibilă colaborare a celor trei s-a scris pentru prima dată în octombrie 2018, însă acum este prima dată când DiCaprio şi-a confirmat apariţia. „Este o adevărată onoare!“, a spus el.

Potrivit IMDb , filmul, care se bazează pe cartea cu titlul omonim, va avea premiera în SUA în anul 2021 şi este despre membrii tribului Osage din Statele Unite, care sunt ucişi în circumstanţe misterioase în jurul anului 1920.





Noua colaborare marchează cel de-al şaselea film al lui DiCaprio cu Scorsese, după „Gangs of New York“, „The Aviator“, „The Departed“, „Shutter Island“ şi „The Wolf of Wall Street“. Pe de altă parte, DiCaprio şi De Niro au mai jucat împreună în „This Boy's Life“ (1993), „A Hundred and One Nights“ (1995), „Marvin's Room“ (1996) şi „The Audition“ (2015).