Lansarea „Mamma Mia!“, depăşită la încasări de un film cu Denzel Washington VIDEO

„The Equalizer 2“ a depăşit aşteptările şi s-a clasat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 35,8 milioane de dolari, în weekendul de lansare, faţă de filmul „Mamma Mia! Here we go again“, care a generat 34,4 milioane de dolari.

Lungmetrajul „The Equalizer 2“, primul sequel din cariera lui Washington, îl prezintă pe Robert McCall care îi salvează pe cei agresaţi, exploataţi şi oprimaţi, pedepsindu-i pe cei vinovaţi. În rolurile principale sunt Pedro Pascal, Ashton Sanders, acompaniaţi de Bill Pullman şi Melissa Leo. Regia filmului poartă semnătura lui Antoine Fuqua.

„Mamma Mia! Here we go again“, un alt sequel, omagiu adus grupului suedez Abba, a debutat pe poziţia a doua în box office-ul nord-american. Musicalul aduce în prim plan un episod din anii de tinereţe ai eroinei Donna, într-un moment în care când află că fiica ei, Sophie, este însărcinată. Personajul Donna este interpretat de Streep, iar Sophie, de Amanda Seyfried.

Pierce Brosnan (65 de ani) Colin Firth (57 de ani) Stellan Skarsgard (67 de ani) revin în distribuţie în rolul celor trei potenţiali taţi ai lui Sophie, în timp ce Christine Baranski (66 de ani) şi Julie Walters (68 de ani) interpretează personajele prietenelor Donnei, Tanya şi Rosie. Cher, în vârstă de 72 de ani, se numără printre noile apariţii din acest sequel. Personajul ei îşi face intrarea într-un mod spectaculos, interpretând hitul formaţiei Abba „Fernando“, împreună cu actorul Andy Garcia (62 de ani).