Lansarea filmului „Morbius”, un spinoff „Spider-Man” cu Jared Leto în rol principal, amânată din nou

Filmul va avea premiera pe 1 aprilie 2022, şi nu pe 28 ianuarie, aşa cum fusese stabilit cel mai recent.

Nu este prima dată când premiera „Morbius” este amânată. Lungmetrajul trebuia să fie lansat pe 10 iunie 2020, însă acest plan nu a fost posibil de urmat din cauza pandemiei. Au fost programate apoi 31 iulie 2020, 19 martie 2021, 8 octombrie 2021, apoi 21 ianuarie 2022 şi 28 ianuarie.

Cum întreaga lume se află acum sub ameninţarea variantei Omicron a coronavirusului şi Sony tocmai a înregistrat un succes uriaş de box office cu „Spider-Man: No Way Home” şi „Venom: Let There Be Carnage”, este de înţeles amânarea lansării „Morbius”.

Studioul plănuieşte un alt spinoff, de această dată bazat pe personajul negativ Kraven the Hunter din universul Spider-Man.

În „Morbius”, regizat de Daniel Espinosa, Jared Leto joacă rolul Michael Morbius, iar din distribuţie fac parte Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal şi Tyrese Gibson.

Scenariul a fost scris de Burk Sharpless şi Matt Sazama, echipa care a lucrat pentru serialul „Lost in Space” de la Netflix.

Personajul Morbius a fost creat în 1971 de scriitorul Roy Thomas şi de artistul grafic Gil Kane, pentru „The Amazing Spider-Man #101”. El era un om de ştiinţă care a încercat să îşi vindece o boală a sângelui, iar rezultatele au fost tragice. A devenit un fel de vampir şi a început lupta cu Spider-Man.

Morbius a apărut sporadic, anii următori, în benzile desenate Marvel, însă în 1992 i-a fost dedicat serialul BD „Morbius, the Living Vampire”, care a cuprins 32 de ediţii.