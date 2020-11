Lansarea „Fantastic Beasts 3” a fost reprogramată, după ce Johnny Depp a fost forţat să demisioneze din franciză

Filmul, spinoff „Harry Potter” aflat în prezent în producţie în Marea Britanie, va fi lansat pe 15 iulie 2022, după ce, recent, Warner Bros. îl programase pentru jumătatea lunii noiembrie 2021.

Pentru rolul jucat de Depp în primele două lungmetraje, vrăjitorul Gellert Grindelwald, este căutat un alt interpret. Scenele cu Depp nu fuseseră filmate încă.

La finalul săptămânii trecute, Warner Bros. i-a cerut actorului să părăsească franciza după ce a pierdut procesul intentat The Sun pentru defăimare. Depp a anunţat că va face apel în cazul deciziei Curţii londoneze.

„Fantastic Beasts 3” este regizat de David Yates, care a mai semnat câteva dintre filmele „Harry Potter”. Din distribuţie fac parte Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller, Dan Fogler şi Jessica Williams.

Scriitoarea J. K. Rowling, care a publicat în 2016 „Fantastic Beasts” şi în 2018 continuarea „The Crimes of Grindelwald”, este co-scenarist, la fel şi Steve Kloves.

„Fantastic Beasts and Where to Find Them” a generat încasări de 800 de milioane de dolari, la nivel global. Pentru al doilea film din serie au fost vândute bilete, la nivel global, în valoare de 654 de milioane de dolari.