„Killers of the Flower Moon“ al lui Scorsese, cu Leonardo DiCaprio şi Robert De Niro, finanţat de Apple

„Killers of the Flower Moon“, adaptare a romanului omonim, va fi un film original Apple, pe care Paramount îl va distribui în cinematografe la nivel mondial.

Acordul între Paramount, care a achiziţionat proiectul în urmă cu mai mult timp de la Imperative Entertainment, şi Apple este pe punctul de a fi semnat. Imperative Entertainment, care a cumpărat drepturile asupra cărţii lui David Grann în 2016, va produce filmul.

Acest acord vine după ce studioul şi producătorii au analizat bugetul filmului, care, potrivit unor surse este de 180 - 200 de milioane de dolari, potrivit news.ro.

Scorsese este cel care îşi doreşte ca filmul să ruleze în cinematografe, nu doar pe o platformă de streaming.

Acţiunea lungmetrajului este plasată în anii 1920 şi este concentrată pe crimele comise asupra membrilor populaţei Osage din Oklahoma, după ce a fost descoperit petrol în regiune. Seria de crime a reprezentat una dintre cele mai ample investigaţii ale FBI în care a fost implicat şi J. Edgar Hoover.

Nu a fost stabilit un calendar pentru producţia filmului, având în vedere programul încărcat al lui DiCaprio, care ar putea lucra înainte inclusiv la următorul proiect al lui Adam McKay pentru Netflix.

Apple a cumpărat recent de la Sony drepturile pentru filmul „Greyhoud“, cu Tom Hanks, pentru 70 de milioane de dolari. Înainte de asta, a coprodus cu A24 „On the Rocks”, regizat de Sofia Coppola, cu Bill Murray în rol principal.

„Killers of the Flower Moon” va fi a şasea colaborare a lui DiCaprio cu Scorsese, după „The Wolf of Wall Street“ (2013), „Shutter Island” (2010), „The Departed” (2006), „The Aviator” (2004) şi „Gangs of New York” (2002).