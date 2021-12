Katia Pascariu, pe lista The New York Times a celor mai buni actori ai anului 2021

Alături de Katia Pascariu, pe listă se află de asemenea Denzel Washington, pentru rolul din “The Tragedy of Macbeth”, Joaquin Phoenix pentru “C’mon, C’mon”, Benedict Cumberbatch cu rolul din “The Power of the Dog” sau Kristen Stewart pentru “Spencer”, în care interpretează rolul Prinţesei Diana.

Lista New York Times celor mai buni actori ai anului, a fost curatoriată de criticul de film A. american A.O. Scott. Fotograful Rufen Afanador a realizat şedinţe foto cu fiecare dintre actorii menţionaţi pentru un material special, publicat miercuri.

Criticul american argumentează de ce performanţa Katiei Pascariu este remarcabilă şi scoate în evidenţă contrastul dintre primele minute ale filmului, în care ea apare goală şi restul filmului, în care este îmbrăcată serios şi cu masca pe faţă.

Criticul de film apreciază, în performanţa Katiei Pascariu, trecerea de la o expunere fizică totală, în primele trei minute, la exprimarea emoţiilor personajului, Emi, cu resurse limitate, din spatele măştii, deoarece acţiunea se petrece în pandemie:

”Primele trei minute ale filmului ne prezintă filmarea, ceea ce înseamnă că Pascariu îşi asumă o expunere fizică maximă. Restul filmului e complet îmbrăcată şi aproape mereu cu mască, ceea ce amputează unele elemente şi unelte uzuale care ajută un actor în reprezentaţia sa. Abia dacă avem prim-planuri, nu vedem niciun zâmbet sau vreo grimasă, aşa că îi ghicim stările uitându-ne la ochii ei”. scrie criticul american.

A.O. Scott subliniază că „Dacă în celelalte cazuri actorii impresionează prin modul în care ating intimitatea, Katia Pascariu e extraordinară pentru cum reuşeşte să apere intimitatea lui Emi şi să-i păstreze demnitatea, amintindu-ne cât de puţine ştim despre personaj, deşi avem impresia că am văzut totul”.

Filmul „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” a câştigat Ursul de Aur la Berlin, este nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film şi este propunerea României la Premiile Oscar.

Katia Pascariu are 38 de ani şi şi-a dorit de când era mică să devină actriţă . A absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“ şi un masterat în Antropologie şi Dezvoltare la Facultatea de Sociologie din cadrul Universităţii din Bucureşti.

Din 2016, este angajată a Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti şi de asemenea poate fi văzută în spectacole la Centrul de Teatru Educaţional Replika. În 2007, a fost nominalizată la Premiul UNITER pentru rolul de debut din spectacolul „Vitamine“.

În cinema a jucat în: „Schiţa unui sfârşit“ (2011), de Georgiana Madin, „După dealuri“ (2012), de Cristian Mungiu, şi „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc“ (2021), regizat de Radu Jude.