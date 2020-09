Kate Winslet, despre Woody Allen şi Roman Polanski: „E al naibii de ruşinos. Nu pot da timpul înapoi. Mă lupt cu regretele“

Înaintea premierei mondiale a noului său film, „Ammonite'', Kate Winslet a declarat pentru Vanity Fair că este ruşinos faptul că Hollywood i-a înconjurat pe cei doi cineaşti controversaţi, Woody Allen şi Roman Polanski, cu cel mai mare respect atât de mult timp.

Woody Allen a fost acuzat de fiica sa adoptivă, Dylan Farrow, că ar fi agresat-o sexual în copilărie, iar Polanski a fost arestat în 1977 sub acuzaţia de viol comis asupra unei adolescente de 13 ani, scrie Agerpres.

„Mă gândesc ce naiba a fost în capul meu când am colaborat cu Woody Allen şi Roman Polanski?'', a spus Winslet. ''Este incredibil din punctul meu de vedere cum aceşti bărbaţi au fost înconjuraţi cu atât de mult respect în industria muzicală şi pentru un timp atât de îndelungat. E al naibii de ruşinos. Iar eu trebuie să îmi asum responsabilitatea pentru faptul că am lucrat cu amândoi. Nu pot da timpul înapoi. Mă lupt cu regretele, dar ce ce ne mai rămâne dacă nu putem fi cu adevărat sinceri în această problemă''.

Comentariile lui Winslet sunt diferite de cele dintr-un interviu pe care l-a acordat The New York Times în septembrie 2017, înaintea premierei „Wonder Wheel'' în cadrul Festivalului de Film de la New York, aminteşte Indiewire. Winslet, laureata unui premiu Oscar, a adus argumente în favoarea colaborării sale cu Allen de la vremea respectivă: ''Ca actor care primeşte un rol într-un film, trebuie să faci un pas în spate şi să spui, sincer, nu ştiu nimic sau dacă ceva din toată povestea asta este adevărat sau fals. După ce reflectezi un timp, o laşi deoparte şi lucrezi pur şi simplu cu persoana respectivă. Woody Allen este un regizor minunat. La fel şi Roman Polanski. Am avut o colaborare extraordinară cu amândoi aceşti regizori şi acesta este adevărul.'“

Rolul din ''Ammonite'' i-a schimbat lui Winslet opiniile despre genul de rolurile pe care doreşte să le abordeze în continuarea carierei.



„M-a făcut cu adevărat conştientă atunci când vine vorba de a onora vocea pe care femeile doresc să o capete în filme şi despre felul în care ne dorim cu adevărat să fim reprezentate, indiferent de orientarea sexuală'', a declarat actriţa pentru Vanity Fair. ''Pentru că viaţa e a naibii de scurtă şi vreau să depun toate eforturile pentru a da un exemplu femeilor mai tinere. Le lăsăm moştenire o lume întoarsă pe dos aşa că aş vrea să fac tot ceea ce-mi stă în putinţă pentru a avea cu adevărat integritate''.