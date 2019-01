HBO a lansat prima imagine cu Jude Law în noua serie „The New Pope“ FOTO

Prima imagine din noul serial de televiziune „The New Pope“, al regizorului de cinema Paolo Sorrentino (48 de ani), a fost lansată de HBO.

În imagine îi putem vedea pe actorii John Malkovich (65 de ani) şi Jude Law purtând veşminte papale, ceea ce confirmă zvonurile că Malkovich va juca rolul noului pontif.

Seria se filmează în prezent în Veneţia. De asemenea, nu a fost anunţată data de lansare a noii producţii, scrie variety.com.

Jude Law şi John Malkovich în prima imagine lansată de HBO FOTO HBO

Sky, HBO şi Canal Plus au anunţat de asemenea că starul din „Homeland“ Mark Ivanir s-a alăturat distribuţiei „The New Pope“, precum şi: cunoscutul actor britanic Henry Goodman („Agents of S.H.I.E.L.D.“); danezul Ulrich Thomsen „(The Blacklist) şi italianul Massimo Ghini („No Place Like Home“).

Reprezentanţii seriei nu dau, însă, detalii cu privire la rolurile actorilor în show-ul de televiziune care va avea doar opt episoade, şi care nu reprezintă o continuare a serialului „The Young Pope“, notează sursa citată.

Potrivit surselor, actriţa Sharon Stone va apărea în unul dintre cele 8 episoade „The New Pope“ anunţate, dar niciun reprezentant al companiei de film Wildside nu a comentat afirmaţia.

Filmările pentru „The New Pope“ au început în Roma, în luna noiembrie, apoi s-au mutat în Marea Britanie, ajungând în prezent în Veneţia, unde s-a desfăşurat acţiunea ultimului sezon din „The Young Pope“.

„The Young Pope/Tânărul papă“ este povestea lui Lenny Belardo, cunoscut ca Papa Pius al XIII-lea - primul papă american din istorie. Tânăr şi fermecător, alegerea lui pare să fie rezultatul unei simple, dar eficace strategii media organizată de Colegiului Cardinalilor, dar aparenţele pot fi înşelătoare. Papa Pius al XIII-lea se dovedeşte a fi cel mai misterios şi contradictoriu dintre toţi, potrivit hbo.ro.

Paulo Sorrentino a anunţat, de asemenea, următorul său proiect cinematografic - un lungmetraj despre viaţa şi cariera fostului prim-ministru şi mogul media italian Silvio Berlusconi.