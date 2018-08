George Clooney este cel mai bine plătit actor deşi nu a jucat în niciun film în ultimul an

Goerge Clooney (57 de ani) a încasat 239 de milioane de dolari în perioada 1 iunie 2017-1 iunie 2018 şi se află pe primul loc în topul celor mai bine plătiţi actori, întocmit anual de prestigioasa revistă Forbes pe baza veniturilor obţinute atât din industria de cinematografie, cât şi din alte surse. Starul american reuşeşte astfel o dublă performanţă: cele mai mari câştiguri înregistrate de un actor fără să joace în vreun film.

Pe lângă banii din diverse campanii şi filme mai vechi, cea mai mare parte a sumei provine din vânzarea brandului de tequila Casamigos companiei globale de băuturi alcoolice Diageo pentru 1 miliard de dolari. George Clooney a fondat Casamigos în anul 2013, alături de antreprenorul Rande Gerbel şi magnatul imobiliar Mike Meldman, iar potrivit unor surse citate de Forbes fiecare a investit câte 600.000 de dolari.

George Clooney ocupă locul secund în topul Forbes al celor mai bine plătite vedete din lume, unde este depăşit de pugilistul Floyd Mayweather.

De când s-a căsătorit cu avocata Amal Clooney şi a devenit tată de gemeni, George Clooney nu a mai acceptat niciun proiect cinematografic şi chiar a vorbit despre motivele care au stat la baza deciziei de a face un pas în spate în ceea ce priveşte actoria.

Locul secund în topul Forbes îi revine lui Dwayne „The Rock“ Johnson (46 de ani), care a reuşit să-şi dubleze veniturile faţă de 2017, obţinând 124 de milioane de dolari. Suma se datorează blockbuster-ului „Jumanji: Welcome to the Jungle“, dar şi bazei mari de fani de pe platformele sociale care îi permite să negocieze contracte din şapte cifre.

Robert Downey Jr. (53 de ani) încheie podiumul, cu 81 de milioane de dolari, graţie apariţiilor din „Spider-Man: Homecoming“, „Avengers: Infinity War“ şi „The Voyage of Doctor Dolittle“.

Împreună, cei zece actori cel mai bine plătiţi însumează 748,5 milioane de dolari, considerabil mai mult decât suma încasată de actriţele din topul Forbes – 186 de milioane de dolari.

Topul Forbes al celor mai bine plătiţi actori în 2018