Fosta gimnastă Sandra Izbaşa îşi face debutul în film: ce rol va juca în filmul lui Iura Luncaşu. „O să fie senzaţie!“

Invitată în emisiunea „Vorbeşte lumea“, de la Pro TV, sportiva a declarat că antrenorii au sfătuit-o să se îndrepte către actorie după ce renunţă la gimnastică, iar acum se simte pregătită să facă acest pas.

„Am un proiect foarte frumos. Voi juca într-un film. Va fi un film poliţist, o comedie poliţistă. Regizorul e Iura Luncaşu, eu am fost foarte impresionată de filmului lui «Ghinionistul». Am fost foarte bucuroasă că s-a gândit la mine. Voi fi o tipă dintr-un grup care le va stăpâni pe celelalte fete. Sunt poliţistă DIICOT, dar nu pot da mai multe detalii. O să fie senzaţie, pentru că e gândit foarte bine acest rol şi îmi doresc să empatizez cu acest rol. Îmi doresc să fac tot ceea ce mi-am propus, pentru că deja mi-am făcut o imagine despre cum va arăta. Încă nu am început filmările, mai avem o săptămână. O să fie cu cascadorii, asta mi-a plăcut foarte mult. Sunt curioasă cum mă descurc, pentru că e o provocare. Mi-am dorit din tot sufletul acest proiect şi mă bucur mult. Am făcut actorie doar 3-4 luni. Vreau să văd cât de mult mi se potriveşte rolul de actriţă şi cât de bine mă descurc. N-are cum să nu mi se potrivească. Şi în sala de gimnastică am jucat teatru ca să pot să scap de anumite situaţii. Şi antrenorii m-au sfătuit ca după gimnastică să mă îndrept spre actorie“, a declarat campioana.

Sandra Izbaşa a oferit detalii şi despre alimentaţia sa şi cum se menţine în formă: „Mănânc foarte des peşte. Nu mănânc carne şi cartofi prăjiţi foarte des. Cartofii prăjiţi combinaţi cu carnea nu sunt deloc o alegere bună. Eu sunt fan paste, dar încerc să mânânc echilibart, să nu fac excese. Îmi place sparanghelul, broccoli, dar gătite foarte bine.“