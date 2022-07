Filmul „Oameni de treabă“, de Paul Negoescu, în competiţia oficială a Festivalului de Film de la Sarajevo. Ce alte producţii româneşti sunt selectate

Festivalul include patru secţiuni competiţionale: lungmetraj, documentar, scurtmetraj şi film studenţesc în cadrul cărora vor fi proiectate 51 de filme - 21 de premiere mondiale, şapte premiere internaţionale, o premieră europeană, 21 regionale şi o premieră în Bosnia şi Herţegovina.





Pentru ediţia de anul acesta, echipa de selecţioneri a festivalului, condusă de directoarea de creaţie Izeta Građević, a vizionat 751 de pelicule înscrise în festival, dintre care 160 de lungmetraje de ficţiune, 211 documentare, 240 de scurtmetraje şi 140 de filme studenţeşti.





În cadrul competiţiei de lungmetraje au fost selectate opt titluri, patru vor fi proiectate în premieră mondiale şi patru în premieră regională. Printre acestea se numără ''Men of Deeds/Oameni de treabă'', în regia lui Paul Negoescu (coproducţie România/Bulgaria, 2022), care va fi proiectat în premieră mondială.





În secţiunea documentar, vor concura 22 de titluri, printre care şi producţia românească ''The Chalice. Of Sons and Daughters / O Tahtal. Savendar tai Seiandar'', realizat de Cătălina Tesăr şi Dana Bunescu, proiectat în premieră mondială, precum şi ''Too Close'', în regia lui Botond Püsök (coproducţie România/Ungaria), premieră mondială.





Printre cele 10 producţii selectate în secţiunea de scurtmetraje se numără şi ''Amok'', în regia lui Balázs Turai (coproducţie Ungaria/România).





Secţiunea de filme studenţeşti numără 11 producţii, printre care şi producţiile româneşti ''Mon Ami'', regia Carina Daşoveanu, şi ''My Sister and I/Eu şi sora mea'', regia Theodor Ioniţă.





Festivalul de film de la Sarajevo va avea loc în perioada 12-19 august 2022