Filmul „Imaculat”, premiat la Festivalul de Film de la Veneţia, ajunge în cinematografele din Bucureşti

Debutul în lungmetraj al regizorilor Monica Stan şi George Chiper-Lillemark, filmul „Imaculat”, a primit în 2021, în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, premiul pentru regizori aflaţi la debut - „Luigi De Laurentiis Award Lion of the Future”, precum şi premiul principal al secţiunii - „Giornate degli Autori Director’s Award”. De asemenea, autoarea Monica Stan, a cărei experienţă a fost punctul de plecare către spunerea acestei poveşti, a primit premiul pentru cel mai bun scenariu intitulat „Autrici under 40” din partea „Venezia a Napoli. Il cinema esteso”. ”Abordând subiecte precum toxicitatea relaţiilor şi abuzul, ”Imaculat” reprezintă, în opinia noastră, tot ce trebuie să fie o operă cinematografică: o oglindă a societăţii, o societate în care femeile sunt împinse în claustrofobia subjugării”, a fost mesajul juriului la înmânarea premiului.

Când Daria ajunge la doar 18 ani într-o clinică de dezintoxicare pentru a scăpa de dependenţa de heroină, inocenţa ei o salvează de avansurile bărbaţilor din interior şi în mod surprinzător aceştia îi oferă protecţie. Admirată şi ocrotită de toţi, Daria se bucură de atenţie, până când află că orice tratament special se plăteşte pe măsură.

Filmul îi are în rolurile principale pe Ana Dumitraşcu, Vasile Pavel şi Cezar Grumăzescu, alături de care apar şi Rareş Andrici, Ilona Brezoianu, Bogdan Farcaş, Ionuţ Niculae, Florin Hriţcu, Tiberiu Dobrică, Ninel Petrache, Dan Ursu, Ozana Oancea, Diana Dumbravă şi Cristina Buburuz.

„Imaculat”, distribuit de Follow Art Distribution, aşează în faţa cinefililor o îmbinare puternică între imagine şi cuvânt. O dramă psihologică, în care personajul principal ajunge să fie acaparat, subjugat, în vreme ce intervenţiile celor care ar fi trebuit să îl apere, ale personalului medical, se întâmplă exclusiv în situaţii extreme.

Filmul ne prezintă o poveste de supravieţuire până la un punct. Mai apoi devine o poveste de eliberare.

„Povestea este inspirată dintr-o experienţă personală prin care am trecut într-un moment în care nici nu mă gândeam că voi face film. De fapt nu știam nici măcar ce voi face cu viața mea, eram complet confuză, dar știam că tocmai trăisem o experiență extraordinară. Învățasem ceva care mă schimbase pentru totdeauna și care nu putea fi ținut doar pentru mine. Distilarea acestui «ceva» și transpunerea sa într-un limbaj cinematografic a fost însă un proces îndelungat și complex care abia acum s-a putut materializa într-un film. A fost o cercetare minuţioasă a genului de relații care se creează în contextul unei dinamici de grup aflat într-un mediu izolat și claustrant și a modului în care aceste relații de putere ne alterează profund simțul propriei identități. "Imaculat" este o poveste despre seducţie, dar nu doar într-un sens convenţional. E seducţia propriei imagini şi a oglindirii tale în ochii celuilalt.” declară Monica Stan, co-regizor şi scenarist.

„Citind scenariul Monicăi m-am simţit atras de contrastul dintre stratul verbal al interacţiunii dintre personaje şi nevoia lor dureros de concretă de apropiere. În acest sens, cuvintele rostite creează un văl înşelător de relaţii complexe de putere şi gen ce contrastează cu trupurile care zac uneori abandonate într-o intimitate caldă. În abordarea filmării o provocare a fost cea de a construi un spaţiu experiment care să creeze premisele unei explorări libere de către actori ale relaţiilor de putere şi a diferenţelor de gen din cadrul clinicii de dezintoxicare. Pentru mine o provocare esenţială a fost să încerc să înţeleg şi să îmi asum o poveste şi o experienţă cu care Monica are o relaţie nemijlocită.” declară George Chiper-Lillemark, co-regizor şi director de imagine.

Distribuit de Follow Art Distribution, filmul „Imaculat” va putea fi urmărit în cinematografele din Bucureşti, în perioada 27 mai - 2 iunie.