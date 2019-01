Filmul autobiografic al lui Shia LaBeouf,  primit cu ovaţii la premieră. Mesajul actorului: „Este ciudat să îţi fetişizezi durerea şi să faci un produs din ea“

Lungmetrajul, pe care LaBoeuf l-a scris şi în care a jucat, se petrece în anii 2000, în timpul anilor săi de glorie ca star Disney, şi este axat pe relaţia cu tatăl săul alcoolic, jucat în film chiar de LaBeouf.

Personajul bazat pe el însuşi, numit Otis Lort, este portretizat de Noah Jupe, ca adolescent, şi de Lucas Hedges, ca adult, scrie News.ro

LaBeouf a scris primul său scenariu după o perioadă petrecută în urmă cu câţiva ani la dezalcolizare. „Este ciudat să îţi fetişizezi durerea şi să faci un produs din ea“, a spus LaBoeuf pe scena de la Eccles.

„Şi te simţi vinovat pentru asta. Pare foarte egoist. Întreagul proces mi-a părut foarte egoist. Nu am început acest lucru gândindu-mă «Oh, hai să ajut oamenii!». Nu a fost scopul meu. Mă prăbuşeam“.

El i-a trimis scenariul prietenei sale, regizoarea de documentare Alma Har’el, care a decis să facă „Honey Boy“, primul ei film artistic. „La început, a fost scris ca un film cu un parcurs liniar“, a spus Har’el. „A început cu tânărul Otis“. Regizoarea a suprapus scene din trecut cu cele din prezent pentru a transmite durerea pe care Otis o simţea ca adult care a crescut cu un tată alcoolic.

LaBeouf şi tatăl său, Jeffrey Craig LaBeouf, nu şi-au vorbit ani de zile. Dar la sesiunea de întrebări şi răspunsuri, actorul a dezvăluit că au reluat legătura. „Înainte de asta, nu ne-am vorbit timp de şase, şapte ani“, a afirmat LaBeouf. „Acum vorbim“.

„Honey Boy“ este în căutare de distribuitor la Sundance. „Sunt recunoscător“, a declarat actorul la premieră. „Este o binecuvântare să vi-l pot prezenta. Şi vă mulţumesc că aţi venit“, a spus La Beouf.

Shia LaBeouf, născut pe 11 iunie 1986, la Los Angeles, şi-a început cariera ca actor pentru Disney Channel, în 1999, şi a devenit faimos datorită rolului din franciza „Transformers“.

Între filmele din distribuţia cărora a făcut parte se numără „Indiana Jones şi regatul craniului de cristal/ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull“ (2008), de Steven Spielberg, şi cele două producţii „Nymphomaniac“ (2013 şi 2014), de Lars Von Trier.

În ultimii ani a optat tot mai mult pentru roluri din filme independente, precum „American Honey“, care a avut premiera la Cannes 2016. Cel mai recent el a jucat în „Borg vs McEnroe“, care a a vut premiera la Festivalul de Film de la Toronto 2017.

