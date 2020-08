Filmările pentru Gone Girl s-au oprit patru zile pentru că Ben Affleck a refuzat să poarte o şapcă

Potrivit dezvăluirilor făcute de regizorul David Fincher, Affleck a refuzat să poarte o şapcă a echipei de baseball New York Yankees în timpul unei scene pentru că este fan înfocat al echipei Boston Red Sox.

Astfel, regizorul David Fincher a oprit filmările timp de patru zile pentru a găsi o soluţie. Regizorul a catalogat comportamentul lui Affleck ca „neprofesionist”, conform cinemagia.ro

În timpul unei scene care se desfăşura într-un aeroport din New York, personajul lui Affleck, Nick Dunne, încearcă să nu fie recunoscut şi îşi pune pe cap o şapcă de baseball. Fincher şi-a dorit ca personajul lui Ben să poarte o şapcă Yankees, pentru că era de părere că ar fi fost o decizie bună pentru film, potrivit The New York Times.

Dar actorul a refuzat să poarte şapca echipei rivale.

„I-am spus: David, te iubesc, aş face orice pentru tine. Dar nu voi purta o şapcă Yankees. Nu pot. Nu pot să o port pentru că va fi o problemă. Nu pot să fac asta. Şi nu am putut să mi-o pun pe cap”, a declarat Ben Affleck pentru The New York Times.

Regizorul şi-a păstrat poziţia şi a insistat ca personajul să poarte şapca echipei din oraşul în care se afla, dar Affleck nu a cedat.

„A fost o revoltă. M-am împotrivit. A fost revolta unui singur om împotriva Yankees”, a precizat actorul.

După câteva zile în care s-au dus negocieri aprige, au ajuns la un compromis: personajul lui Ben Affleck a purtat o şapcă Mets, o altă echip de baseball din New York.

Ben Affleck s-a născut şi a crescut în Boston, fiind un fan devodat al echipei de baseball Red Sox din oraşul său natal. Nu doar Ben este un fan înfocat al echipei din Boston, ci şi prietenul său cel mai bun, actorul Matt Damon, dar şi fosta sa soţie, Jennifer Garner. Affleck nu ratează niciun meci important al echipei sale favorite, fiind fotografiat adesea în tribune alături de alte celebrităţi care susţin această echipă, inclusiv realizatorul TV Jimmy Kimmel.

Yankees şi Red Sox sunt rivale, iar pentru Affleck purtarea unei şepci cu simbolul rivalilor ar fi însemnat că îşi trădează echipa.