Filmările la cel de-al doilea sezon al serialului "Bridgerton" au început la Londra - FOTO

"Băieţii s-au întors în oraş", a scris pe Instagram Luke Newton alături de fotografia în care cei doi actori apar în costum de epocă.

Noul sezon este inspirat de "The Viscount Who Loved Me", al doilea volum scris de Julia Quinn. După povestea de dragoste dintre Daphne Bridgerton şi Simon Bassett, serialul se va axa pe cea a lui Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), care îşi caută soţie.

El o întâlneşte pe Kate Sharma, o femeie independentă pe care înceacă să o seducă. Kate Sharma, care va fi eroina noului sezon, va fi interpretată de actriţa britanică Simone Ashley, cunoscută pentru rolul Olivia din "Sex Education".

Intervievat de The Mirror, Jonathan Bailey a dezvăluit că sezonul doi va propune scene de sex la fel de explicite precum primul: "intimitatea, identitatea şi sexualitatea sunt în centrul serialului, deci evident că vom continua".

"Bridgerton" este primul serial produs pentru Netflix de Shonda Rhimes ("Grey's Anatomy").