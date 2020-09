Festivalul de Film de la Veneţia. „Quo Vadis Aida?“, coproducţie cu participare românească, premiată la trei secţiuni paralele VIDEO

Regizoarea şi scenarista bosniacă Jasmila Žbanić, premiată cu Ursul de Aur la Berlinala din 2006, a primit pentru proiectul „Încotro, Aida“, co-produs de Digital Cube, cea mai mare finanţare din partea Centrului Naţional al Cinematografiei la sesiunea I/2018 a concursului de proiecte.





Lista premiilor acordate în secţiunile paralele:

Premiile Arca Cinema Giovani

Cel mai bun film - „Pieces of a woman“, de Kornél Mundruczó

Cel mai bun film italian - „Notturno“, de Gianfranco Rosi

Premiul Brian, acordat de UAAR - „Quo Vadis, Aida?“, de Jasmila Žbanić

Premiul Edipo Re - „The man who sold his skin“, de Kaouther Ben Hania

Premiul Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente - „Dashte Khamous“h (The Wasteland), de Ahmad Bahrami; Menţiune specială pe tema mediului - „Sniegu Juz Nigdy Bedzie (Never gonna snow again), de Małgorzata Szumowska, coregizat de Michał Englert ex aequo cu "Kitoboy (The Whaler Boy), de Philipp Yuryev

Menţiune specială - „Dorogie Tovarischi (Dear Comrades!)“, de Andrei Konchalovsky

Premiul Fanheart3

Graffetta d'Oro pentru cel mai bun film - „Saint-Narcisse“, de Bruce LaBruce

Nave d'Argento pentru cel mai bun cuplu - „The World To Come“, de Mona Fastvold

VR Fan Experience - „Baba Yaga“, de Eric Darnell şi Mathias Chelebourg

Menţiune Specială VR - „The Metamovie Presents: Alien Rescue“, de Jason Moore

Premiile FEDIC

Cel mai bun film - „Miss Marx“, de Susanna Nicchiarelli

Menţiune specială - „Assandira, de Salvatore Mereu

Menţiune specială pentru cel mai bun scurtmetraj - „Finis Terrae“, de Tommaso Frangini

Premiul FIPRESCI, acordat de Federaţia Internaţională a Criticilor de Film

„The Disciple“, de Chaitanya Tamhane

Cel mai bun film la secţiunea Orizzonti - „Dashte Khamoush“ (The Wasteland) de Ahmad Bahrami

Premiul „Francesco Pasinetti“

Cel mai bun film - „Le sorelle Macaluso“, de Emma Dante

Cea mai bună interpretare masculină - Alessandro Gassman pentru filmul „Non odiare“, de Mauro Mancini

Cea mai bună interpretare feminină - distribuţia filmului „Le sorelle Macaluso“

Premiul Giornate Degli Autori (GDA Director's Award) - „Kitoboy“, de Philipp Yuryev

Premiul Label Europa Cinemas - „Oaza“ (Oasis), de Ivan Ikić

Premiul BNL Gruppo BNP Paribas People's Choice - „200 Meters“, de Ameen Nayfeh

Premiul Lanterna Magica, Associazione Nazionale C.G.S. - „Khorshid“ (Sun children), de Majid Majidi

Premiul Leoncino d'Oro, Agiscuola/UNICEF - „Nuevo Orden“, de Michel Franco

Premiul Lizzani, ANAC - Associazione Nazionale Autori Cinematografici - „Le sorelle Macaluso“, de Emma Dante

Premiul pentru talent la debut - (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori): Luka Zunic şi Elenora de Luca

Premiile La Pellicola d'Oro

Cel mai bun director de producţie - Cristian Peritore pentru „Le sorelle Macaluso“, de Emma Dante

Cel mai bun director de imagine - Raffaele Alletto pentru „Padrenostro“, de Claudio Noce

Cele mai bune costume - Paola Seghetti pentru filmul "Miss Marx", de Susanna Nicchiarelli

Premiul Queer Lion, Associazione di Promozione Sociale Queer Lion - „The World to come“, de Mona Fastvold

Premiul RB Casting - Linda Caridi pentru filmul „Lacci“, de Daniele Luchetti

Gran Premio Settimana Internazionale della Critica - „Hayaletler“ (Ghosts) de Azra Deniz Okyay

Premiul Circolo del Cinema di Verona - „Pohani Dorogy“ (Bad Roads), de Natalya Vorozhbit

Premiul Mario Serandrei - „Topside“, de Celine Held şi Logan George

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj SIC@SIC 2020 - „J'ador“, de Simone Bozzelli

Premiul pentru cea mai bună regie SIC@SIC 2020 - „Le Mosche“, de Edgardo Pistone

Premiul pentru cea mai bună contribuţie artistică SIC@SIC 2020 - „Gas Station“, de Olga Torrico

Premiul Signis - „Quo Vadis Aida?“, de Jasmila Žbanić

Menţiune specială - „Nomadland“, de Chloé Zhao

Premiile „Sorriso diverso Venezia 2020“

Cel mai bun film italian - „Non odiare“, de Mauro Mancini ex aequo cu „Notturno“, de Gianfranco Rosi

Cel mai bun film străin - "Listen", de Ana Rocha De Sousa ex aequo cu "Selva Tragica", de Yulene Olaizola

Premiul Enit pentru călătorii turistice: „Padrenostro“, de Claudio Noce

Premiile Soundtrack Stars

Cea mai bună coloană sonoră: „Miss Marx“, de Susanna Nicchiarelli

Premiul pentru realizări deosebite în întreaga carieră: Giorgio Moroder

Premiul Special pentru muzică şi cinema: Diodato

Premiul UNIMED - „Quo Vadis, Aida?“, de Jasmila Žbanić

Premiul pentru Fair Play în Cinema - „Nomadland“, de Chloé Zhao

Menţiune specială - „City Hall“, de Frederick Wiseman