EXCLUSIV Millie Bobby Brown, actriţa din „Stranger Things“: „M-am îndrăgostit de Unsprezece şi am simţit că vreau să fiu ca ea“

Unul dintre cele mai îndrăgite seriale marca Netflix, „Stranger Things“, a ajuns la sezonul 4, care a fost împărţit în două: volumul I a avut premiera în luna mai a acestui an, iar volumul II apare pe 1 iulie, cu două episoade cu o durată nonconformistă. Duffer Brothers, producătorii acestui serial, au venit cu veşti bune pentru fani: va mai urma încă un sezon, care va fi şi ultimul.

Actriţa britanică Millie Bobby Brown (18 ani), cea care interpretează rolul specialei Unsprezece (Eleven), a oferit, în exclusivitate pentru „Weekend Adevărul“, câteva detalii despre noul sezon, dar şi despre personajul său. Ea spune că în episoadele apărute în acest an, poveştile fiecărui personaj sunt explicate mai amănunţit, iar personajul ei este lăsat să fie descoperit în profunzime de către fani, cine este Unsprezece dincolo de superputeri – pentru a urma, fără greşeală, deviza „Friends don’t lie“ (n.r. – Prietenii nu mint).

„Weekend Adevărul“: După o pauză atât de lungă, cum a fost revenirea la această poveste şi la acest personaj?

Millie Bobby Brown: Practic, am revenit la începutul lui 2020, dar, din cauza pandemiei, am fost nevoiţi să oprim producţia. Am avut opt luni libere, în care am stat în casă şi n-am făcut mare lucru. A fost o bucurie să mă pot întoarce la muncă, la un program şi să o reîntâlnesc pe Unsprezece.

Ne puteţi reaminti cum se încheie sezonul 3 şi de la ce porneşte sezonul 4?

Sezonul 3 se încheie în momentul în care Hopper dispare pur şi simplu fără urmă, Billy se sacrifică şi devine victima Stăpânului minţii, iar Unsprezece îşi pierde puterile şi pleacă din Hawkins împreună cu fraţii Byers. Rămân neexplicate o mulţime de lucruri care, însă, sunt reluate şi aprofundate în sezonul 4.

Cu ce impresie aţi rămas după prima întâlnire pe marginea scenariului, pe parcursul căreia aţi aflat care este viziunea pentru acest sezon, care este magnitudinea poveştii şi faptul că acţiunea se va extinde şi în afara oraşului Hawkins?

De fiecare dată, viziunea membrilor echipei de creatori devine tot mai elaborată şi mai sclipitoare şi, în plus, de data aceasta, au avut şi mult mai mult timp să lucreze la ea în perioada carantinei. Au analizat şi au adăugat detalii fiecărui fir narativ şi fiecărui personaj, personalizând totul pentru fiecare dintre noi. Fraţii Duffer au scris scenariul pentru întregul sezon înainte să începem filmările. De obicei, primim ultimele episoade cam la şase luni după începerea filmărilor, aşa că, până în momentul respectiv, suntem oarecum în beznă. Dar, în sezonul acesta, am ştiut încotro ne îndreptăm şi a fost foarte bine aşa. Am avut posibilitatea să ne cunoaştem fiecare întregul fir narativ, aşa încât am ştiut de unde vom porni şi unde vom ajunge.

Dincolo de superputeri

De unde începe povestea lui Unsprezece în acest sezon?

Povestea ei începe în oraşul Lenora Hills din California. Unsprezece încearcă să se împace cu faptul că l-a pierdut pe Hopper – sau, cel puţin, aşa crede ea că stau lucrurile. În plus, se confruntă cu viaţa de zi cu zi de la şcoală, unde este terorizată de colegi. Fiind crescută la adăpost, într-un laborator în care i se spunea tot timpul ce să facă, ea se chinuie acum să înţeleagă ce înseamnă să fii un om obişnuit. În acest sezon, Unsprezece încearcă să se manifeste liber, să-şi înţeleagă propriul proces de maturizare şi să nu mai aştepte să-i spună altcineva ce şi cum să facă. Aşadar, totul începe în Lenora, împreună cu Will, Jonathan şi Argyle, noul prieten al lui Jonathan, după care vine şi Mike în vizită în oraş. Şi cam atunci începe totul cu adevărat.

În ce măsură a determinat-o faptul că şi-a pierdut puterile să încerce să afle cine este cu adevărat?

Cred că superputerile i-au umbrit tot timpul personalitatea. Chiar apreciez faptul că fraţii Duffer au privat-o de superputeri, care au fost cea mai apreciată trăsătură a ei şi de care a fost atât de dependentă. Încotro o va duce pierderea acestora? Cine este ea cu adevărat? În acest sezon este vorba în mai mare măsură despre starea ei de bine din punct de vedere emoţional, aşadar nu numai despre faptul că este un fel de extraterestru. Avem ocazia să aflăm cine este ea ca om.

În privinţa costumelor lui Unsprezece în acest sezon, în care este deja la liceu, ce găsim inedit, poate chiar ciudat?

Am încredere în membrii echipei de creaţie şi, după aceşti şase ani, sunt destul de dependentă de ideile lor creative legate de Unsprezece. Chiar dacă o ador şi o cunosc foarte bine, îmi place să ascult şi ce au alţii de spus în privinţa ei. Amy Parris, creatoarea noastră de costume, mi-a pregătit un colaj de elemente care să mă inspire. Mi s-a părut foarte nimerit. Unsprezece nu are habar de modă, iar lucrul acesta este genial şi foarte potrivit cu personalitatea ei. Probabil că va împerechea aiurea câteva şosete şi nu se va pricepe să asorteze nimic, dar aşa este ea cu adevărat. Dar, în cazul ei, oricum nu există nimic coerent. Am toată încrederea în intuiţia lui Amy.

„Un sezon al explicaţiilor “

La ce ne putem aştepta de la dinamica dintre Mike (Finn Wolfhard) şi Unsprezece în acest sezon, în care cei doi se află într-o relaţie la distanţă?

Cred că putem vorbi despre o oarecare jenă combinată cu lipsa mândriei. Ea vrea să-i comunice lui că totul e bine. Şi mai cred că există şi o urmă de teamă de a nu rata ceva. Unsprezece vrea să fie cu prietenii ei şi am sentimentul că vrea doar să-i dea lui Mike de înţeles că totul e OK. Adică, de parcă i-ar spune ceva de genul „Eu sunt bine aici şi, de fapt, mă distrez mult mai bine decât tine“. Dar, în realitate, nu aşa stau lucrurile. Unsprezece se chinuie să facă faţă şi îi ascunde lui Mike acest lucru. Dar, în acelaşi timp, trebuie să treacă singură prin ceea ce trece şi cred că acest lucru este important. Ştie că trebuie să se descurce singură cu colegii de şcoală care o terorizează, pentru că nimeni n-ar putea să înţeleagă cum este să fii atât de diferit de ceilalţi. Iar ea nu e doar o tocilară, ci o raritate. Nu mai există nimeni ca ea. Relaţia dintre Mike şi Unsprezece începe destul de drăguţ, dar, pe măsură ce cresc, cei doi încep să se confrunte cu probleme reale şi cu certuri meschine. A fost interesant să pătrund în acest univers, iar fraţii Duffer au creat nişte scene extraordinare pentru mine şi Finn.

În legătură cu călătoria lui Unsprezece din acest sezon, în care ni se dezvăluie o perspectivă mai profundă asupra originilor şi trecutului ei, ce aşteptări să avem?

Este un sezon al explicaţiilor, care începe să răspundă tuturor întrebărilor legate de povestea şi de trecutul lui Unsprezece. Acest lucru era necesar şi a fost realizat cu mare măiestrie.

„M-am îndrăgostit de Unsprezece şi am simţit că vreau să fiu ca ea“

Din punct de vedere emoţional, Unsprezece are o poveste plină de intensitate încă de la începutul primului sezon. A trecut prin foarte multe schimbări, iar acest sezon duce totul până la limită. Cum au reuşit fraţii Duffer să creeze pe parcurs acest echilibru unic între dramă, acţiune, comedie şi aspectele horror, nu doar în privinţa poveştii lui Unsprezece, ci şi în întregul serial?

Fraţii Duffer au abilitatea de a crea mereu ceva unic, iar viziunea lor se bazează pe o adevărată artă. Sunt atât regizori, cât şi scenarişti şi producători şi, pe deasupra, nişte foarte buni colaboratori, ceea ce aproape că este o meserie în sine. Niciodată nu refuză să asculte o idee sau un feedback din partea unui actor. Chiar dacă, în cea mai mare măsură, este vorba despre un thriller SF, serialul abordează multe situaţii şi probleme din viaţa reală, de exemplu, în cazul lui Unsprezece, stresul posttraumatic şi traumele din copilărie. Este fantastic faptul că fiecare dintre noi are parte de câte un parcurs emoţional pe care are ocazia să-l transpună pe ecran în acest serial. Cred că orice membru al publicului poate rezona măcar cu una dintre problemele cu care se confruntă personajele.

Efectele digitale, la cote minime

În ce fel a influenţat personajele faptul că, în acest sezon, gaşca din Hawkins este mai împărţită şi mai împrăştiată în mult mai multe locuri decât până acum?

Cred că decizia fraţilor Duffer de a ne despărţi a fost una genială, care ne permite să prezentăm o nouă locaţie din anii ’80 aflată în California. Deşi nu am de unde să ştiu, pentru că m-am născut abia în 2004, mi se pare că acolo este o cu totul altă atmosferă decât în Indiana. Chiar şi numai văzând platourile, îţi dai seama că este un mediu complet diferit. De asemenea, cred că distanţa creează contextul potrivit pentru dezvoltarea tuturor personajelor. Dar, în stilul clasic al serialului „Stranger Things“, întotdeauna ne reîntâlnim la final şi ajungem, până la urmă, în Lumea Răsturnată.

Ne puteţi vorbi puţin despre amploarea acestui sezon, care pare să o depăşească pe cea a tuturor sezoanelor precedente?

În acest sezon nu există limite. Fraţii Duffer au inclus în scenariu lucruri pe care nimeni nu şi le-ar fi putut imagina. Povestea lui Unsprezece are o amploare mult mai mare. Există lucruri despre care nici nu mi-am putut închipui că ar putea fi posibile, cum ar fi, de exemplu, monstrul din acest sezon. Iar faptul că s-au folosit foarte puţine efecte digitale – şi totuşi este totul atât de înspăimântător – demonstrează că, într-adevăr, nu există niciun fel de limite.

Pasiunea, literă de lege

Serialul „Stranger Things“ are o mulţime de fani în toată lumea. Cum a fost să le simţiţi sprijinul în tot acest timp?

Fanii noştri sunt extrem de ataşaţi de personaje, iar noi le suntem extrem de recunoscători pentru dragostea pe care o arată acestui serial. Iubim serialul la fel de mult ca ei şi, de aceea, înţelegem pasiunea care se citeşte în ochii lor. Dar eu n-am reuşit niciodată să mă simt ca un fan. N-am reuşit niciodată să privesc serialul aşa cum îl privesc ei pentru că eu fac parte din el. Aşa că mereu găsesc câte ceva de criticat legat de mine şi de contribuţia mea. Dar, nu demult, am revăzut primele trei sezoane împreună cu sora mea mai mică, iar faptul că am urmărit-o pe ea îndrăgostindu-se de serial m-a făcut şi pe mine să mă îndrăgostesc dintr-o altă perspectivă. M-am îndrăgostit de Unsprezece şi am simţit că vreau să fiu ca ea. Apoi am realizat că sunt ea. A fost foarte cool. Iar la final, sora mea a spus: „Nu trebuie să mă frământ cum să ajung să fac cunoştinţă cu personajul meu preferat, pentru că, de fapt, locuim în aceeaşi casă“. Genial!

Care sunt lucrurile din acest sezon pe care abia aşteptaţi să le vadă publicul?

Categoric, abia aştept ca fanii să o vadă pe Unsprezece fără puteri şi să-i urmărească lupta şi frustrările. Unsprezece este extrem de obişnuită să-şi folosească puterile, iar problemele din relaţia ei cu Mike nu fac decât să adauge şi mai multă tensiune şi încordare.