„Dune” s-a menţinut pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

În al doilea weekend de la premieră, filmul a fost vizionat de 18.997 de spectatori şi a generat încasări de 526.722 de lei, potrivit cifrelor publicate de Cinemagia.

Totalul acumulat din vânzarea de bilete în România este acum de 2,12 milioane de lei.

Filmul, cu Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac şi Zendaya în distribuţie, este o adaptare a romanului omonim scris de Frank Herbert.

Lungmetrajul reprezintă transpunerea primei jumătăţi a romanului din 1965 al scriitorului american şi spune povestea lui Paul Atreides, un tânăr strălucit şi talentat, care trebuie să meargă pe cea mai periculoasă planetă din univers pentru a asigura viitorul familiei şi poporului său.



Locul al doilea în clasamentul românesc a fost ocupat de o altă producţie SF, „Venom: Let There Be Carnage”. În al treilea weekend de la debut, filmul regizat de Andy Serkis a fost vizionat de 8.586 de spectatori şi a generat încasări de 157.371 de lei.

Filmul este continuare a lungmetrajului din 2018, îl are în rol principal pe Tom Hardy, iar din distribuţie fac parte Woody Harrelson şi Michelle Williams.

„Nu e vreme de murit/ No Time to Die”, al 25-lea film din seria „James Bond” şi ultimul cu Daniel Craig în rolul agentului 007, şi-a menţinut de asemenea poziţia în clasament, după ce, în al cincilea weekend de la lansare, a acumulat încasări de 115.577 de lei.

Din distribuţie fac parte Rami Malek, Lashana Lynch, Léa Seydoux, Ana de Armas, Ben Whishaw şi Christoph Waltz.

Acţiunea din „No Time to Die” are loc după cinci ani de la evenimentele din „Spectre”, când Bond a decis să lase în urmă viaţa de agent secret şi să se bucure de libertate în Jamaica. Liniştea lui nu a durat însă foarte mult, pentru că vechiul lui prieten din CIA, Felix Leiter, are nevoie de serviciile lui. Astfel, ajunge pe urmele unui infractor misterios care are pe mâini o nouă şi foarte periculoasă tehnologie.

Animaţia „Ron o ia razna/ Ron’s Gone Wrong”, despre prietenie şi adaptarea la şcoală în era social media, a ocupat locul al patrulea, după ce, în a doua săptămână de top, a generat încasări de 73.550 de lei.

Această producţie şi „No Time to Die” sunt distribuite în ţară de Forum Film, care nu transmite numărul spectatorilor.

Filmul horror „A fost odată-n Soho/ Last Night in Soho”, cu Anya Taylor-Joy în rol principal, a debutat pe poziţia a cincea, cu 3.743 de spectatori şi încasări de 68.785 de lei.

În centrul se află Eloise, desginer de modă aspirant, care se poate întoarce prin căi misterioase în anii ’60, unde întâlneşte o cântăreaţă frumoasă şi talentată, Sandie. Dar strălucirea nu este ceea ce pare a fi, iar visele din trecut încep să se transforme în ceva mult mai întunecat şi mai înfricoşător.

Top 10 al box office-ului românesc de weekend este completat de filmul de aventuri „Lupul şi leul: O prietenie ca-n poveşti/ Le loup et le lion”, animaţia „Familia Addams 2”, filmele horror „Lupul şi leul: O prietenie ca-n poveşti/ Halloween Kills” şi „Spirite întunecate/ Antlers” şi de drama „Ultimul duel/ The Last Duel”.