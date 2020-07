Două site-uri dedicate fanilor „Harry Potter“ au decis să se distanţeze de convingerile scriitoarei Rowling cu privire la transgenderi

Site-urile The Leaky Cauldron şi Mugglenet au anunţat că nu vor mai face trimiteri la site-ul personal al autoarei britanice, nu vor mai folosi fotografii ale ei şi nu vor mai scrie despre realizările care nu au legătură cu celebrul personaj pe care l-a creat, potrivit agenţei Reuters, citată de news.ro

Înr-o declaraţie comună, site-urile au precizat că părerile lui J.K.Rowling despre "persoanele marginalizate intră în contradicţie cu mesajul de toleranţă pe care îl găsim în cărţile ei şi care sunt celebrate de comunitatea lui Harry Potter".

Această decizie intervine după un eseu publicat luna trecută de Rowling în care autoarea detalia documentarea şi convingerile sale despre persoanele transgender, incluzând exemple prin care, crede ea, solicitările activiştilor transgender sunt periculoase pentru femei.

Eseul a fost criticat de organizaţiile LGBTQ, afirmaţiile fiind considerate "dezbinatoare şi transfobe".

Cele şapte romane "Harry Potter" scrise de J.K. Rowling au avut fost vândute în peste 500 de milioane de exemplare la nivel mondial şi au fost adaptate în opt blockbustere. Au fost urmate de spin-off-ul "Fantastic Beasts and Where To Find Them".

Reprezentanţii site-urilor, care au împreună peste un milion de urmăritori pe Facebook, spun că este dificil să vorbească împotriva lui Rowling, întrucât i-au admirat activitatea atât de mult timp, dar că ''nu este greşit să folosească platforma pentru a contracara răul pe care aceasta l-a provocat''.