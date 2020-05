Documentarul „Acasă“, de Radu Ciorniciuc, a câştigat Premiul Special al Juriului la Thessaloniki Documentary Festival VIDEO

Cea de-a 22-a ediţie a evenimentului a avut loc online în perioada 19 - 28 mai.

Acesta este cel de-al treilea premiu din palmaresul filmului de debut al lui Radu Ciorniciuc, după Premiul Special al Juriului pentru Imagine în competiţia World Cinema Documentary la Sundance Film Festival şi Marele Premiu la DOK.fest Munchen.

Filmul, ce urmează a fi lansat în România în cursul acestui an, a fost apreciat de juriul competiţiei internaţionale a festivalului (regizorii Marco Gastine şi Claire Simon, editorul IndieWire Anne Thompson) pentru provocarea profundă pe care o aduce, punând la îndoială certitudinile noastre.

„Filmat în delta din mijlocul Bucureştiului, acest cinéma vérité aduce în discuţie limitele dintre libertate şi societate, dintre natură şi civilizaţie, dintre deosebire şi identitate. Ar trebuie să impunem concepţia noastră despre fericire, oricât de lăudabilă ar putea fi, celor care nu doresc să o îmbrăţişeze? Aceasta este întrebarea pe care o adresează „Acasă, My Home”, frumosul şi emoţionantul documentar realizat de Radu Ciorniciuc“, se arată în motivaţia juriului.

„Acasă“ va fi în competiţia Festivalului Internaţional de Film de la Cracovia (Krakow Film Festival), care se desfăşoară online între 31 mai - 7 iunie.

Radu Ciorniciuc este reporter special şi regizor de film. Este unul dintre co-fondatorii Casei Jurnalistului, a realizat reportaje pentru The Guardian, Al-Jazeera, Channel 4 News, ZDF şi a fost premiat naţional şi internaţional la Premiile Superscrieri (Superscrierea anului 2014), Royal Television Society UK (2014), Amnesty International UK (2014) şi Harold Wincott Award for Business Economic and Financial Journalism (2016).