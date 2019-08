Disney a prezentat prima imagine cu Emma Stone în rolul Cruellei de Vil

Personajul negativ clasic de la Disney va apărea într-un nou film, care va avea premiera în cinematografe în mai 2021. „Cruella“ promite o atmosferă mai sobră şi mai rock decât desenul animat din 1961, potrivit News.ro. Acţiunea este plasată în Londra anilor ’80 şi o are în centru pe Cruella în tinereţe.

După ce a fost interpretată de Glenn Close în 1996, cruda colecţionară de blănuri va fi interpretată de Emma Stone, de nerecunoscut cu noua alură punk, machiajul încărcat şi jacheta din piele.

În prima imagine, Emma Stone apare cu emblematicul păr vopsit în două tonuri, ţinând în lese trei dalmaţieni. Alături de ea în fotografie sunt Paul Walter Hauser şi Paul Fry, actorii care îi joacă pe Horace şi Jasper.

Filmul, care o are în distribuţie şi pe Emma Thompson, este regizat de Craig Gillespie („I, Tonya“).

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney’s Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/fvRntdIVar