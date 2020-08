Disney a creat primul său personaj principal bisexual într-un serial animat

Serialul animat prezintă povestea lui Luz Noceda, o adolescentă de 14 ani, care pleacă într-o călătorie în altă lume, pentru a deveni vrăjitoare. În cele mai recente episoade difuzate este prezentată o potenţială relaţie între Luz şi un alt personaj feminin, Amity, după ce anterior a fost arătat că Luz este atrasă şi de personajele masculine.

Amity o invită pe Luz la bal, într-o scenă în care cele două dansează împreună, folosită de creatoarea serialului, Dana Terrace, pentru a confirma faptul că personajul principal este bisexual.

Într-o postare pe Twitter, Terrace explică faptul că a avut intenţia de a scrie un personaj queer încă din faza de dezvoltare a serialului. ”Nu pot minţi, astfel că să încerc să îl introduc pe ascuns în serial ar fi fost greu. Când serialul a primit undă verde, unii membrii din conducerea Disney mi-au zis că NU am voie să reprezint orice formă de relaţie bi sau gay pe Disney Channel” a scris Terrace.

”Eu sunt bi! Vreau să scriu un personaj bi! Din fericire, încăpăţânarea mea a dat roade, iar acum sunt FOARTE susţinută de actuala şefie Disney” a adăugat Terrace.

In dev I was very open about my intention to put queer kids in the main cast. I'm a horrible liar so sneaking it in would've been hard haha. When we were greenlit I was told by certain Disney leadership that I could NOT represent any form of bi or gay relationship on the Channel.