DiCaprio a publicat prima imagine alături de Brad Pitt de pe platourile de filmare de la „Once Upon a Time in Hollywood“. Cum arată cei doi FOTO

Cu acţiunea plasată în 1969, în toiul revoluţiei hippie şi a transformării totale a Hollywoodului, „Once Upon a Time in Hollywood“ are în centru un actor fără succes (Pitt) care joacă într-un serial western şi dublura sa (DiCaprio), care încearcă să supravieţuiască.

Coincidenţa face ca personajul lui Brad Pitt, Rick Dalton, să fie vecinul actriţei Sharon Tate, starleta şi soţia lui Roman Polanski care a fost una dintre victimele lui Charles Manson.

Leonardo DiCaprio a postat pe contul său de Instagram prima imagine de pe platourile de filmare, alături de Brad Pitt. Este pentru prima dată când când cei doi actori joacă împreună într-un film.

Filmul va fi lansat pe 9 august 2019, când se împlinesc 50 de ani de când grupul lui Manson a comis crimele din LaBianca.

Aşteptările sunt la cele mai înalte cote, după ce preşedintele Sony Pictures a declarat că filmul are cel mai bun scenariu din cei 30 de ani ai săi de carieră, potrivit Cinemagia . Şi DiCaprio este entuziasmat de film şi a numit scenariul acestuia „cel mai grozav“ din câte a citit vreodată.

La rândul lui, Tarantino a declarat că „Once Upon a Time in Hollywood“ va fi, probabil, filmul cel mai apropiat de „Pulp Fiction“, iar despre protagonişti a spus: „Va fi cea mai dinamică alăturare de staruri de la Robert Redford şi Paul Newman încoace.“





Al Pacino, aflat la prima colaborare cu Tarantino, va juca rolul lui Marvin Shwarz - agentul actorului interpretat de Leonardo DiCaprio în film, scrie Variety , citată de News.ro . Din distribuţia celui de-al nouălea film al cineastului american mai fac parte Margot Robbie (Sharon Tate), Luke Perry, Damian Lewis şi Dakota Fanning, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Michael Masden şi Tim Roth.





„Once Upon a Time in Hollywood", un proiect inedit pentru Tarantino