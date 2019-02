Cum au fost posibile transformările uluitoare ale actorilor nominalizaţi la Oscar 2019: Christian Bale a dus din nou totul la extrem FOTO VIDEO

Câştigătorii Oscar 2019 vor fi dezvăluiţi în noaptea de duminică în cadrul celei mai aşteptate gale dedicată cinematografiei. Pentru a ajunge pe lista de nominalizări la Oscar 2019 şi pentru o şansă la prestigioasa statuetă, actorii au trecut prin transformări spectaculoase.

Potrivit specialiştilor şi caselor de pariuri, Rami Malek şi Christian Bale sunt principalii favoriţi pentru a câştiga Oscarul la categoria Cel mai bun actor în rol principal, graţie interpretărilor din „Bohemian Rhapsody“, respectiv „Vice“.

În ciuda faptului că drama biografică „Bohemian Rhapsody“ a fost considerată de unii critici de film ca având un scenariu superficial, Rami Malek (37 de ani) a impresionat cu portretizarea lui Freddie Mercury şi astfel a fost pentru prima dată nominalizat la Oscar. În plus, actorul a dominat sezonul premiilor hollywoodiene, adăugându-şi în palmares trofee prestigioase, printre care un Glob de Aur şi un premiu BAFTA.

Pentru a imita perfect fiecare gest, mişcare şi privire ale legendarului solist, Rami Malek a avut nevoie de o pregătire complexă şi de lungă durată. În primul rând, el a lucrat cu unul dintre cei mai buni coregrafi din industrie, Polly Bennett, iar unele exerciţii pe care le-a făcut sunt de-a dreptul neobişnuite – Malek a cântat „Killer Queen“ ca şi cum ar fi fost Marie Antoinette şi a dansat ca şi cum ar fi schiat, potrivit USA Today

Şi a meritat, pentru că un video care compară interpretarea actorului cu cea a starului rock din celebrul concert Live Aid din 1985 a devenit viral, oameni din toată lumea declarându-se uimiţi de cât de precise sunt mişcările lui Malek. Fiecare mişcare a mâinilor, a capului, a buzelor, a poziţiei în care ţine microfonul şi fiecare mişcare de dans a legendarului Freddie Mercury au fost redate cu exactitate de actor.

În plus, Malek a luat sute de lecţii de canto şi de pian, dar a învăţat şi să facă playback impecabil, întrucât mare parte din celebrele melodii care se aud în film sunt redate cu vocea originală a lui Freddie.

De asemenea, actorul a menţionat şi faptul că în pregătirea pentru rol a studiat toate versurile cântecelor pe care Freddie le-a scris: „Le-am citit ca pe un jurnal. Şi-a pus tot sufletul în aceste cântece, care sunt revelatoare. Unele sunt imprevizibile, altele dureroase. Omul acesta a fost o fiinţă complicată care a căutat iubirea toată viaţa lui şi poţi auzi asta (...). A fost un suflet extrem de generos, a fost bun cu oamenii şi a făcut atât de multe lucruri bune pentru ei, în spatele uşlor închise. În mod evident, pe scenă era locul unde se simţea eliberat, dar în viaţa lui privată existau multe conflicte“.

Rami Malek a dezvăluit că a urmărit de peste 1500 de ori înregistrarea concertului Live Aid din 1985, însă a mărturisit şi că lucrurile nu pot fi niciodată perfecte, iar acest lucru se aplică şi în cazul interpretării lui.

„Câteodată, parcă se pierde din autenticitate dacă încerci din răsputeri ca lucrurile să iasă perfect. Dar am acceptat să sacrific acest lucru şi da, am urmărit non-stop înregistrarea. Am încercat să refacem cu exactitate mişcare cu mişcare, gest cu gest. În fiecare zi filmam câte o piesă. A fost cea mai minunată experienţă pe care am trăit-o vreodată. Adrenalina era la cote maxime“, a povestit Malek.

Pentru a arăta ca solistul trupei Queen a îndurat 50 de ore de probat costume şi a purtat o proteză dentară incomodă. Make-up artistul Jan Sewell, care a contribuit la transformarea fizică a actorului pentru rolul lui Freddie Mercury, a povestit despre cum a fost posibilă aceasta.

„Clar unele părţi ale feţei lui Rami arată ca cele ale lui Freddie, însă altele au trebuit adaptate. Nasul lui Rami este ceva mai mare, aşa că ne-am folosit de un element prostetic pentru a reda nasul acvilin al lui Freddie – dar şi pentru că acest lucru a făcut ca ochii lui Rami să iasă mai bine în evidenţă“, a explicat Sewell, care a mai spus şi că a folosit machiajul pentru ca ochii actorului să apară mai apropiaţi, iar maxilarul mai proeminent.

Elementul esenţial al înfăţişării lui Malek a fost însă proteza ce a redat dentiţia neobişnuită a cântăreţului: „Am încercat mai multe versiuni înainte de a găsi exact ce ne trebuia pentru a recrea dantura potrivită, dar care să nu iasă totuşi în evidenţă mai mult decât era necesar“.

Era cunoscut faptul că Freddie se simţea ruşinat de dantura sa şi, în public, încerca de fiecare dată să o mascheze. Şi Malek a simţit ceva surprinzător: „De îndată ce îmi puneam proteza, mă surprindeam încercând să-mi acopăr gura, exact ca el, însă eu o făceam involuntar. Nesiguranţa mea îşi făcea loc, dar în acelaşi timp postura mea se îmbunătăţea. Mi-am dat seama că se producea un echilibru ciudat, pentru că încercam să am o prezenţă cât mai demnă pentru a acoperi dantura, ceea ce a fost dureros pentru că mă făcea să mă gândesc la cât de greu i-a fost lui“.

Malek a mai spus că a fost cel mai greu proiect al său, însă crede că a reuşit să facă o figură atât de frumoasă tocmai pentru că a fost un mare fan al muzicii Queen, dar şi pentru că se regăseşte într-o parte din istoricul lui Freddie, ambii fiind copii de imigranţi. Mercury s-a născut în Zanzibar şi s-a mutat cu familia în Anglia pe când avea 17 sni, în timp ce părinţii lui Malek sunt egipteni mutaţi în Los Angeles.

Christian Bale (45 de ani) este singurul actor nominalizat la Oscar 2019 care are deja în palmares o statuetă, primită în 2011 pentru rolul secundar din „The Fighter“. Acum, starul a ajuns la a patra nominalizare şi de această dată tot pentru o transformare uluitoare, cea din „Vice“, unde îl portretizează magistral pe fostul vice american Dick Cheney.

Cunoscut drept un as al transformărilor, memorabilă fiind cea din „The Machinist“, nici de această dată Christian Bale nu s-a jucat cu jumătăţi de măsură. Pentru a-l interpreta cât mai fidel pe Cheney, actorul s-a ras în cap şi s-a îngrăşat peste 20 de kilograme. Fiindcă a avut de simulat şi un infarct, actorul a apelat chiar la un cardiolog.

Însă un rol important în metamorfoza sa l-a jucat echipa de machiaj, coordonată de veteranul industriei, Greg Cannom, de asemenea nominalizat la Oscar 2019. Cannom a dezvăluit, într-un amplu interviu pentru Vox , că procesul de transformare a actorului dura uneori până la cinci ore şi a fost unul extrem de dur, însă Bale nu s-a plâns niciodată, ba chiar a insistat să iasă totul perfect indiferent de consecinţe.

Şi Willem Dafoe (63 de ani) a făcut eforturi pentru a-l portretiza cât mai autentic pe celebrul pictor Vincent van Gogh în ultimii săi ani de viaţă în filmul „At Eternity's Gate“, regizat de Julian Schnabel, la rândul lui pasionat de pictură. În film, van Gogh este prezentat într-o perioadă tulbure a vieţii, când avea dese episoade psihotice, dar în acelaşi timp era extrem de productiv. Willem Dafoe a învăţat să picteze, a studiat toate lucrările artistului şi i-a citit scrisorile, după cum a dezvăluit într-un interviu pentru Vanity Fair . A mers în comunitatea franceză în care a trăit van Gogh şi a admirat unele dintre priveliştile care l-au inspirat pe marele pictor. Totuşi, actorul crede că prin mitologizarea luptelor interioare ale lui van Gogh şi a psihicului său torturat, oamenii trec cu vederea cel mai important aspect legat de pictor: „Faptul că a fost foarte productiv, iar munca lui a rezistat. Cred că asta merită de fapt toată atenţia. Uneori, ceea ce pare a fi o suferinţă imensă poate atrage după sine beneficii uriaşe, deoarece suferinţa te face să te simţi nemulţumit şi să încerci să te descoperi pe tine, să te întregeşti. Este un impuls spiritual, iar să lupţi cu suferinţa face parte din viaţa noastră“. Deşi este celebru pentru versatilitatea sa actoricească, având peste 100 de roluri la activ, de la răufăcători psihopaţi la Isus, Dafoe nu a câştigat niciodată Oscarul, aceasta fiind cea de-a patra sa nominalizare. Şi Viggo Mortensen (60 de ani) a primit numeroase laude pentru interpretarea italianului Tony Lip Vallelonga din drama cu accente comice „Green Book“. Filmul prezintă povestea reală a unei prietenii improbabile dintre un pianist de culoare (Mahershala Ali, nominalizat şi el la Oscar 2019 pentru rolul secundar) şi un italian dur pe care cel dintâi îl angajează ca şofer şi asistent personal. Unde? În America anilor '60, unde rasismul şi prejudecăţile încă erau o normalitate. Cel mai greu pentru Mortensen a fost să se îngraşe câteva kilograme bune, motiv pentru care a mâncat doar pizza, hot dog şi pui prăjit. De asemenea, actorul a lucrat foarte mult pentru a-şi însuşi gesturile şi accentul ale unui italiano vero.

„A fost o plăcere să te privesc devenind muzician“, i-a declarat Lady Gaga lui Bradley Cooper, nominalizat la Oscar 2019 pentru rolul rockstarului-cowboy Jackson Maine din „A Star is Born“. Actorul a lucrat cu antrenorul de voce Tim Monich multe luni, dar a urmat şi lecţii de chitară şi pian.

Deşi a fost regizor, producător şi scenarist, Cooper susţine că actoria a fost cea mai grea parte, mai ales că, din punct de vedere vocal, trebuia să se ridice măcar puţin la nivelul partenerei sale din film, de profesie cântăreaţă. Se pare că a reuşit, pentru că Bradley Cooper a fost nominalizat la premiile Oscar 2019 pentru interpretare, la fel şi filmul, însă a fost trecut cu vederea la regie, fapt ce l-a durut pe artist, după cum a mărturisit.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: