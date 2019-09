Criticii străini elogiază documentarul „colectiv“: „O expunere cutremurătoare a unui sistem lipsit de scrupule“

„colectiv“, regizat de Alexander Nanau, este primul documentar românesc selectat în cadrul Festivalului de Film de la Veneţia. Producţia, care prezintă povestea primului an de după tragedia din clubul Colectiv în care 64 de oameni au murit, a fost proiectat în premieră săptămâna trecută. La final, cei 400 de spectatori prezenţi în sală au aplaudat în picioare preţ de cinci minute, mulţi având lacrimi în ochi, potrivit jurnalistului Cătălin Tolontan, care apare în film şi a fost prezent la eveniment.

Filmul a fost foarte bine primit şi de critici, iar „The Guardian“ a inclus „colectiv“ printre cele mai bune trei documentare prezentate la Veneţia, fiind de părere că este „o prezentare cutremurătoare a modului în care un incendiu într-un club de noapte a dus la dezvăluiri scandaloase despre sistemul de sănătate din România“.

O altă cronică elogioasă a fost publicată de Variety , care vorbeşte, pe de-o parte, despre sistemul lipsit de scrupule care lasă oamenii să moară, dar şi despre curajul şi implicarea cetăţenilor şi presei. „Din când în când, un documentar nu doar îţi deschide ochii, ci te sfâşie expunând derapaje morale ce vibrează mult dincolo de graniţele ţării. Văzută de sine stătător, această expunere cutremurătoare ar trebui să zguduie un sistem atât de lipsit de scrupule încât politicienilor şi unor medici nu le pasă că lasă oamenii să moară, doar pentru a se asigura că rămân la putere şi îşi primesc mita“, a notat criticul de film Jay Weissberg, care a precizat că documentarul românesc merită o expunere cât mai mare.

„Los Angeles Times“ descrie „colectiv“ drept un documentar remarcabil, cu o expunere captivantă şi disperată a nedreptăţii instituţionale care a cutremurat publicul de la Veneţia.

„Implicaţiile acestei tragedii, investigată mult timp de jurnalistul Cătălin Tolontan şi echipa sa şi explorată cu o furie periculoasă de regizorul Alexander Nanau se adaugă unui rechizitoriu uluitor al unei societăţii în care oamenii nu doar că fac treburi de mântuială, ci sunt şi încurajaţi în mod activ să facă lucrurile într-o manieră greşită. Societatea în cazul de faţă poate că este România, care are o mulţime de cineaşti grozavi care au examinat corupţia naţiunii lor cu un fatalism sumbru şi un umor absurd, însă problemele ridicate în «colectiv» transcend graniţele. Ele rezonează cu ale oricărui popor în care cei slabi şi nevoiaşi suferă, în timp ce bogaţii devin tot mai bogaţi şi unde nici măcar cel mai oribil scandal nu poate mobiliza cetăţenii la urne“, arată LAT.

O parte din echipa şi protagoniştii documentarului „colectiv“ pe covorul roşu al Festivalului de Film de la Veneţia FOTO Benedetta Bressani





„colectiv“ îi are ca protagonişti pe Narcis Hogea, tatăl lui Alex Hogea, una dintre victimele care şi-au pierdut viaţa în urma incendiului, Cătălin Tolontan, Mirela Neag şi Răzvan Luţac, echipa de jurnalişti de investigaţie de la Gazeta Sporturilor, Camelia Roiu, medic la Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri din Capitală, Mariana Oprea (Tedy), unul dintre supravieţuitorii incendiului, şi Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătăţii.

Regizorul Alexander Nanau a fost ajutat de Mihai Grecea, supravieţuitor al incendiului din Colectiv. Mihai este colaborator artistic al proiectului şi s-a alăturat echipei încă din faza de cercetare, la scurt timp după ce a fost externat.

„Să fac parte din echipa acestui film a fost o experienţă intensă şi marcantă pentru mine. Să lucrezi alături de Alexander pe o temă atât de dificilă şi într-o cheie estetico-cinematografică foarte solicitantă te îmbogăţeşte. Însă, poate mai presus de asta, exorcizarea propriilor mei demoni de după trauma Colectiv, pe care lungul parcurs al realizării filmului într-un fel a reuşit s-o facă, şi procesul de cunoaştere directă şi apoi de înţelegere dureroasă a felului bolnav în care funcţionam ca societate sunt experienţe care m-au marcat în aceşti aproape patru ani“, a mărturisit Mihai Grecea.

„Pentru că mi-am trăit viaţa între culturi şi ţări, nu am avut niciodată sentimentul că aparţin undeva. În noiembrie 2015, emoţia a mii de oameni care strigau într-un glas COLECTIV, m-a făcut să vreau să înţeleg cum sunt construiţi cei care se dedică dezvoltării comunităţii în care trăiesc. Am descoperit jurnalişti, whistleblowers, activişti care prin acţiunile lor au contribuit la demontarea unor minciuni dureroase pentru societate. La polul opus, am găsit oameni şi sisteme care calcă în picioare demnitatea şi viaţa însăşi a celorlalţi, din poziţii de putere politică sau financiară, minţind şi manipulând, pervertind adevărul şi legea“, a declarat şi Alexander Nanau.

Documentarul „colectiv“ va fi disponibil pe HBO GO şi la HBO şi va fi distribuit în luna noiembrie în cinematografele din ţară prin Alexander Nanau Production şi Bad Unicorn, în parteneriat cu Voodoo Films.

