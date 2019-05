Cristiana Paşca Palmer şi Vlad Ivanov, în juriul Competiţiei Oficiale Pelicam 2019

Welcome to Sodom cadru film

Juriul care va alege câştigătorul trofeului Pelicam îi are în componenţă pe Cristiana Paşca Palmer, secretarul programului pentru biodiversitate al ONU şi fost ministru român al Mediului, actorul Vlad Ivanov, întors recent de la Festivalul de Film de la Cannes, datorită rolului principal din La Gomera (r. Corneliu Porumboiu) aflat în competiţia oficială şi Jean Guy Henckel, unul dintre cei mai renumiţi practicieni ai agriculturii organice din Franţa. Marele premiu, în valoare de 2,500 de euro, este oferit de Primăria Municipiului Tulcea.

Apă, aer, pământ, foc: cele 4 elemente naturale ale planetei sunt surprinse în relaţia lor electrizantă cu cel de-al cincilea element - omul, care le modifică ireversibil, în documentarul The Human Element / Elementul Uman (r. Matthew Testa): o privire cinematografică focalizată asupra schimbărilor climatice, pornind de la activitatea şi fotografiile realizate de James Balog (producător şi el al filmului), unul dintre cei mai renumiţi fotografi de mediu din lume. Documentarul The Human Element va fi proiectat în premieră naţională la Gala de Deschidere Pelicam 2019. Proiecţia va avea loc vineri, 21 iunie, la Teatrul Jean Bart din Tulcea - locaţie principală a festivalului.

Premiat la Festivalul de Film Tribeca şi câştigător al trofeului pentru Cel mai bun film la Docudays UA International Documentary Human Rights Film Festival, documentarul When Lambs Become Lions (SUA, 2018) creează o linie fină între valoarea vieţii unui om în comparaţie cu cea a vieţii unui elefant. Prin film, călătorim într-un oraş din Kenya aflat în proximitatea unor zone de conservare a faunei sălbatice, unde doi bărbaţi - un comerciant de fildeş şi vărul său mai mic, paznic al ariilor protejate, încearcă să menţină status quo-ul lor din ce în ce mai fragil.

Eating Animals (SUA, 2018), cel mai nou documentar al regizorului Christopher Quinn, laureat al Grand Jury Prize la Festivalul de film de la Sundance pentru filmul God Grew Tired of Us (2006), este produs împreună cu actriţa Natalie Portman (care este şi naratoarea filmului) şi începe cu o întrebare simplă - de unde vin ouăle, produsele lactate şi carnea pe care le consumăm? Filmul are la bază investigaţiile jurnalistice ale celebrului scriitor Jonathan Safran Foer (producător şi el al filmului), publicate în cartea sa (bestseller internaţional) cu acelaşi nume.

În multe părţi ale lumii schimbările climatice nu mai sunt o noţiune abstractă, ci o faţetă a realităţii care se va suprapune, în final, cu viaţa unor comunităţi întregi, scriind o nouă pagină a istoriei lor, aşa cum ne arată documentarul Anote’s Ark / Arca lui Anote (Canada, 2018), regizat de Matthieu Rytz, nominalizat la Marele Premiu al Juriului (Grand Jury Prize) la Festivalul de Film de la Sundance. Una dintre cele mai mici ţări din lume - Kiribati, o naţiune care trăieşte în insulele Pacificului central (Micronesia), va fi acoperită complet de ocean până în 2100, ca rezultat al schimbărilor climatice la nivel global. Filmul urmăreşte eforturile fostului preşedinte al Kiribati (perioada 2003 - 2016), Anote Tong, în încercarea de a găsi soluţii pentru relocarea poporului său.

Ce se întâmplă cu toate telefoanele smartphone, cu laptop-urile, tabletele şi alte electronice care nu mai sunt la modă şi au trecut în uitare - un trend care se aplică şi celor pe care le utilizăm acum? O parte din ele ajung în Ghana, unde oamenii le desfac pentru a scoate materiale ce pot fi reutilizate. Acest proces, însă, scoate şi materialele toxice, fiind un real pericol pentru cei care încearcă să-şi câştige traiul în acest mod. Documentarul Welcome to Sodom / Bun venit în Sodoma (Austria, 2018) ne arată pericolele societăţii de consum şi ale poluării masive care o însoţeşte - situaţie la care, cel mai probabil, contribuim şi noi.

