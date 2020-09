Compania Disney, criticată pentru că a filmat „Mulan“ în provincia chineză Xinjiang

În genericul de final sunt aduse mulţumiri agenţiei guvernamentale de securitate din provincia Xinjiang, unde aproximativ 1 milion de oameni, în majoritate uiguri musulmani, au fost închişi în ultimii ani în centre de „reeducare“.

Filmul a fost deja subiectul unei controverse, după ce actriţa principală a susţinut reprimarea protestelor din Hong Kong.

Disney nu a comentat recentele acuzaţii privind locul în care au avut loc filmări şi nici creditele de final, scrie news.ro.

Lungmetrajul live-action, una dintre cele mai importante premiere ale anului, este un remake al poveştii animate din 1998, în care o fată ia locul tatălui ei în armată.

Cinefili din mai multe ţări asiatice au cerut boicotarea filmului, după ce actriţa Liu Yifei a făcut comentarii în sprijinul poliţiei din Hong Kong, care în ultimele luni a fost acuzată de violenţă faţă de manifestanţii pro-democraţie.

China susţine că centrele de detenţie din Xinjiang sunt necesare pentru îmbunătăţirea securităţii.

Luni, utilizatorii social media au remarcat că Disney a mulţumit mai multor entităţi guvernamentale din Xinjiang.

Documente şi mărturii ale supravieţuitorilor centrelor de „reeducare” au dezvăluit că cei reţinuţi sunt îndoctrinaţi şi pedepsiţi, acuzaţii pe care China le respinge ca „ştiri false”.

O anchetă din 2018 a BBC a găsit dovezi că astfel de centre de securitate au fost construite în deşertul din Xingjiang.

World Uygar Congress a scris pe Twitter: „În noul «Mulan», Disney mulţumeşte Biroului de Securitate Publică din Turpan, care a fost implicat în lagărele din Turkistanul de est”.

Activistul Shawn Zhang a criticat de asemenea compania: „Câte mii de uiguri au fost închişi în lagăre de Biroul de Securitate Publică din Turpan când a fost filmat «Mulan» acolo?”.

Joshua Wong, activist pro-democraţie din Hong Kong, a condamnat şi el Disney: cei care vor viziona „Mulan” vor fi „complici la încarcerarea în masă a uigurilor musulmani“.

