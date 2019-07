Cine este actorul care îl joacă pe Elvis Presley în filmul biografic despre celebrul star rock: asemănarea incredibilă dintre cei doi FOTO

Actorul Austin Butler (27 de ani) va juca rolul lui Elvis Presley în filmul biografic despre celebrul star rock, regizat de Baz Luhrmann, potrivit anunţului făcut de Warner Bros, care a organizat castingul la care se spune că au participat, între alţii, Ansel Elgort, Harry Styles şi Miles Teller, informează publicaţia The Guardian , citată de News.ro

Butler a făcut şi el anunţul pe Instagram, citând un vers din hit-ul lui Presley, „Love Me Tender“: „You have made my life complete, and I love you so“.

Austin Butler, care a jucat în urmă cu mai mulţi ani în producţii Nickelodeon şi Disney Channel, a debutat anul trecut pe Broadway, în spectacolul „The Iceman Cometh“, din distribuţia căruia face parte Danzel Washington.

Luhrmann, nominalizat la categoria Cel mai bun film a premiilor Oscar pentru „Moulin Rouge“, a transmis: „Ştiu că nu aş fi putut face acest film dacă distribuţia nu ar fi fost corectă. Am căutat amănunţit un actor cu abilitatea de a evoca mişcarea naturală şi calităţile vocale ale starului inegalabil, dar şi vulnerabilitatea artistului“.

„După testări şi ateliere, am ştiut fără îndoială că am găsit pe cineva care va putea să întruchipeze spiritul uneia dintre cele mai emblematice figuri muzicale din lume“, a mai spus regizorul.

Filmul spune povestea lui Elvis Presley din prisma relaţiei de două decenii cu managerul Tom Parker, „The Colonel“, care va fi interpretat de Tom Hanks.

Scenariul a fost scris de Baz Luhrmann şi Craig Pearce. Producţia va începe anul viitor, iar filmările vor avea loc în Queensland, Australia.

Austin Butler a mai jucat în filmele „The Dead Don’t Die“, al lui Jim Jarmusch, şi în „Once Upon a Time... in Hollywood“ al lui Quentin Tarantino, lansate anul acesta.

