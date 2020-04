Chris Pine, într-un nou film „Sfântul“, bazat pe seria de romane scrisă în anii 1920 de Leslie Charteris

Filmul îl are în centru pe Simon Templar, cunoscut ca „Sfântul“, un infractor plătit care are parte de aventuri în diverse părţi ale lumii.

Dexter Fletcher („Rocketman“) va regiza noul lungmetraj după un scenariu scris de Seth Grahame-Smith, potrivit Variety, citat de news.ro.

Lorenzo Di Bonaventura („Transformers“, „G.I. Joe“) va fi producător alături de Brad Krevoy şi Mark Vahradian. Robert Evans, care a fost producătorul lungmetrajului original şi care a murit anul trecut, a participat la proiect în faza incipientă.

Paramount şi Pine au colaborat în mai multe rânduri în ultimii ani. În 2009, studiourile l-au angajat pe actor pentru a interpreta rolul Captain Kirk în franciza „Star Trek”. Pentru că al patrulea film „Star Trek“ este în dezvoltare, Paramount a considerat că Pine este potrivit pentru „The Saint“.

Cărţile „The Saint“ au stat la baza serialului cu Roger Moore din anii 1960. Primul lungmetraj a apărut în 1997 şi l-a avut în rol principal pe Val Kilmer. Paramount vede acum acest reboot ca potenţial start pentru o franciză.

Recent, Chris Pine a jucat în miniseria „We Are the Night“, în „Wonder Woman“ şi face parte şi din distribuţia continuării „Wonder Woman: 1984”, care este programată să fie lansată pe 14 august, iar de curând a încheiat producţia la „Violence of Action“, de Tarik Saleh.