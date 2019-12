Cele mai proaste filme lansate în ultimul deceniu, potrivit The Hollywood Reporter

Adam Sandler, în filmul „Just Go with It“ FOTO Sony Pictures

Lista The Hollywood Reporter include „o trilogie erotică ruşinoasă, comedii romantice total lipsite de umor, sequel-uri şi reamke-uri îngrozitoare şi alte câteva producţii dezastruoase“.

Criticul de film Frank Scheck, autorul topului, a precizat că ar fi fost o misiune mult mai uşoară să aleagă cele mai bune filme ale ultimului deceniu, având în vedere că numărul producţiilor excelente nu este atât de mare, spre deosebire de numărul infinit al celor mediocre care au invadat cinematografele în ultimii ani.

Aproape toate filmele cu Adam Sandler

Deşi anul acesta este un concurent puternic la galele hollywoodiene graţie interpretării excepţionale din „Uncut Gems“, Adam Sandler a avut parte de o întreagă paletă de filme penibile, precum „Just Go with It“ (2011), „Jack and Jill“ (2011), „That's My Boy“ (2012), „The Cobbler“ (2014), „Pixels“ (2015).

„Abraham Lincoln: Vampire Hunter“ (2012)

Regizat de Timur Bekmambetov şi produs de Tim Burton, filmul analizează viaţa secretă a celui de-al 16-lea preşedinte american şi povestea nespusă care a modelat naţiunea, imaginându-l pe Lincoln drept cel mai mare vânător de vampiri din istorie. „Nu s-a născut niciun star în urma adaptării cinematografice a romanului de succes şi să nu mai pomenim de faptul că un film despre unul dintre cei mai mari preşedinţi ai SUA care se luptă zombie ar fi trebuit să fie incredibil de distractiv, ceea ce nu este cazul“, notează THR.

„Cowboys and Aliens“ (2011)

Prezentat drept un thriller de acţiune inovator, filmul cu Daniel Craig şi Harrison Ford în rolurile principale are acţiunea plasată în Vestul Sălbatic, unde cowboy-ii nu se mai războiesc cu indienii, ci cu o teroare venită din altă lume. „De când Sean Connery a purtat un bikini de bărbaţi în «Zardoz» niciun alt actor care l-a jucat pe James Bond nu a mai apărut într-un film atât de stupid precum acest mix de sci-fi şi western, care reprezintă o gravă eroare de judecată din partea actorului Harrison Ford şi a regizorului Jon Favreau. În plus, filmul cu un buget extrem de mare a fost un eşec total de box office“.

Trilogia „Fifty Shades“

Povestea filmului – inspirat de bestseller-ul mondial al autoarei britanice Erika Leonard, care semnează cu pseudonimul E.L. James – îi are în centru pe studenta Anastasia Steele şi un cuceritor şi misterios om de afaceri, Christian Grey, între care se leagă o relaţie plină de erotism, dar şi de secrete întunecate.

„Succesul comerical nu scuză cât de plictisitoare şi prosteşti sunt cele trei filme – «Fifty Shades of Grey» (2015), «Fifty Shades Darker» (2017) şi «Fifty Shades Freed» (2018). Reuşind cumva să transforme sadomasochismul în ceva extrem de anost, aceste filme i-au făcut să se simtă ruşinaţi inclusiv pe protagonişti, actorii Jamie Dornan şi Dakota Johnson, care nu au afişat absolut nicio chimie în numeroasele lor scene semi-nud. Dacă Christian Grey şi-ar fi dorit cu adevărat să-şi tortureze partenera, atunci ar fi pus la nesfârşit aceste filme în Camera Roşie“, a glumit criticul de film.

Trilogia „The Human Centipede“

„Aparent, un singur film nu a fost suficient pentru a explora conceptul unui doctor nebun care a cusut gurile de anusurile unor victime. Această trilogie cu adevărat dementă a regizorului olandez Tom Six a reuşit să-i jignească chiar şi pe cei mai înfocaţi fani ai genului horror. Actorii care au format «centipedul uman» au primit masaje la finalul fiecărei zile petrecute pe platouri, având în vedere că au filmat tot timpul stând în mâini şi genunchi. Ar fi trebuit să li se asigure şi consiliere emoţională şi de carieră“, arată THR.

„Movie 43“ (2013)

Cu nu mai puţin de 14 regizori şi o distribuţie din care fac parte nume grele, precum Halle Berry, Gerard Butler, Richard Gere, Hugh Jackman, Emma Stone, Kate Winslet, Seth MacFarlane şi mulţi alţii, prea mulţi pentru a fi menţionaţi, această comedie reprezintă „gaura neagră a filmelor proaste“. E genul de film care îi face pe critici să renunţe la profesie şi pe membrii distribuţie să se înscrie într-un program de protecţie a martorilor. „Movie 43“ a fost şi învingătorul galei Zmeura de Aur 2014, câştigând trofee la categoriile Cel mai prost film, Cel mai prost regizor şi Cel mai prost scenariu.





„This Means War“ (2012)

Chris Pine şi Tom Hardy sunt cei mai buni agenţi operativi ai CIA, care sunt şi parteneri inseparabili şi cei mai buni prieteni, totul până ce se îndrăgostesc de aceeaşi femeie (Reese Witherspoon). „Pentru că atunci când te gândeşti la o comedie romantică, în mod cert nu te gândeşti la Tom Hardy. Acest film este cel mai jos punct al carierei celor trei actori. Nu e de mirare că Hardy a simţit apoi nevoia să poarte o mască în «The Dark Knight Rises»“.