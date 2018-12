Cele mai bune 10 filme ale anului 2018, potrivit criticilor VIDEO

Publicaţia Hollywood Reporter a întocmit o listă a celor mai bune 10 filme ale anului 2018, bazată pe opiniile criticilor de film. Astfel, în listă sunt incluse filme biografice şi drame, printre care se numără „Cold War“, „Roma“ şi „A Star is Born“.

Topul celor mai bune 10 filme, potrivit Hollywood Reporter:

„Vice“

„Vice“, cu actorii Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell şi Lily Rabe, prezintă povestea lui Dick Cheney şi îşi propune să ne arate cum a reuşit un birocrat de la Washington, un om uns cu toate alifiile, să devină cel mai puternic om din lume din funcţia de vice-preşedinte al lui George W. Bush Jr.

„Roma“

„Roma“, cu actorii Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey, Carlos Peralta şi Marco Graf în distribuţie, marchează întoarcerea lui Alfonso Cuarón acasă, în Mexic, şi este totodată văzut ca cel mai personal film al regizorului, fiind inspirat de poveştile femeilor din copilăria sa.

Filmul regizorului şi scenaristului premiat cu Oscar urmăreşte povestea lui Cleo (Yalitza Aparicio), o tânără angajată în casa unei familii din cartierul de clasă mijlocie Roma din Mexico City. Prin crearea unei scrisori de iubire adresate femeilor care l-au crescut, Cuarón porneşte de la propria sa copilărie pentru a crea un portret viu şi emoţionant al conflictelor interne şi al ierarhiei sociale în timpul turbulenţelor politice din anii 1970.

„Can You Ever Forgive Me?“

„Can You Ever Forgive Me?“ este adevărata poveste a celei mai populare biografe a celebrităţilor, Lee Israel, care şi-a câştigat existenţa în anii '70 şi '80 scriind despre personalităţi faimoase precum Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estee Lauder şi jurnalista Dorothy Kilgallen.

Departe de noua tendinţă a biografiilor din industria editorială, New York-ul consideră cartea ei despre Lauder plictisitoare. În 1992, cariera lui Israel ca scriitoare de cărţi şi articole de revistă se încheie. Distrusă şi ruinată, Lee îşi transformă forma de artă în înşelăciune, instigată de prietenul ei loial Jack, care recent terminase de executat o sentinţă pentru jaf armat.

Curând, ea începe să vândă scrisori pe care le falsifică şi le atribuie unor scriitori, dramaturgi şi actori decedaţi. Atunci când o scrisoare despre care Israel spune că a fost scrisă de Noel Coward ridică suspiciuni, oamenii nu îi mai cumpără marfa. Israel şi Jack încep să fure scrisori reale din arhivele bibliotecilor şi să le vândă. În 1993, Israel a pledat vinovată pentru că a conspirat la transportarea unor bunuri furate şi a primit şase luni de arest la domiciliu şi cinci ani de probaţiune federală.

„Cold War“

În timpul Războiului Rece, undeva între Polonia stalinistă, ruinată de cel de-Al Doilea Război Mondial, şi Parisul boem al anilor ’50, un muzician înnebunit după libertate şi o tânără cântăreaţă pătimaşă trăiesc o iubire imposibilă, într-o perioadă istorică imposibilă. Îi desparte totul: trecutul lor, temperamentul, caracterul, ideile politice, imperfecţiunile fiecăruia şi inevitabilele lovituri ale sorţii. Cu toate acestea, sunt în mod fatal condamnaţi să fie împreună. „Cold War“, în regia lui Paweł Pawlikowski, este o poveste de dragoste improbabilă şi totuşi neobişnuit de puternică, între Polonia, Berlin, Iugoslavia şi Paris, de o parte şi de alta a Cortinei de Fier.

„Free Solo“

„Burning“

În timpul unei livrări, Jongsu, un tânăr curier, dă din întâmplare peste Haemi, o tânără care locuia cândva în cartierul lui. Haemi îl roagă să aibă grijă de pisica ei cât timp va călători în Africa. La întoarcere, i-l prezintă pe Ben, un tip misterios pe care l-a întâlnit în călătorie. Într-o zi, Ben îi povesteşte lui Jongsu despre hobby-ul său cât se poate de neobişnuit.

„Eighth Grade“

Cu: Josh Hamilton, Elsie Fisher, Emily Robinson, Missy Yager şi Greg Crowe în distribuţie

„The Rider“

Bazându-se pe o poveste adevărată, „The Rider“ îl urmăreşte pe Brady Blackburn, un star rodeo aflat în ascensiune, care după un accident tragic este informat că zilele sale de competiţie s-au terminat.

Înapoi acasă după accidentul care i-a fost aproape fatal, Brady se trezeşte întrebându-se din ce ar trebui să trăiască din moment ce nu mai poate face ceea ce îi dă un sentiment de satisfacţie şi motivaţie: să călărească şi să concureze în cadrul competiţiilor de rodeo. Confruntat cu incertitudinea, el trebuie să contemple la cum ar putea să arate noua lui viaţă. Într-o încercare de a-şi recâştiga controlul asupra propriului destin, Brady încearcă să caute o nouă identitate şi să-şi redefinească ideea despre ceea ce înseamnă să fii un bărbat în inima Americii.

„Shoplifters“ Întorcându-se după un tur de furturi din magazine, Osamu şi fiul său dau în drumul lor peste o fetiţă care pare abandonată. Reticentă la ideea de a găzdui copilul peste noapte, soţia lui Osamu acceptă în final să o ia în grijă, după ce află că părinţii ei o maltratează. În ciuda sărăciei, familia pare să fie una fericită. Asta până într-o zi, când o întâmplare neprevăzută le dezvăluie brusc secretele.

„The Other Side of the Wind“

Cu actorii John Huston, Peter Bogdanovich, Susan Strasberg şi Robert Random în distribuţie.

În plus, printre alegerile criticilor de film s-a aflat şi drama romantică „A Star is Born“, cu Lady Gaga şi Bradley Cooper în rolurile principale, însă, a lipsit filmul despre viaţa lui Freddie Mercury, „Bohemian Rhapsody“.

„A Star is Born“

Tragica poveste de dragoste este centrată în jurul muzicianului Jackson Maine (Bradley) care o întâlneşte pe tânăra aspirantă Ally (Lady Gaga) şi se îndrăgosteşte pe loc de ea. Deşi nu mai spera să devină cântăreaţă vreodată, Ally cucereşte publicul imediat, după ce Jack o convinge să urce pe scenă, la unul dintre concertele lui. Pe măsură ce cariera lui Ally ia amploare, povestea lor de dragoste se deteriorează, iar Jack se simte tot mai singur în interminabila lui luptă cu demonii interiori.