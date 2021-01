Cele mai aşteptate filme ale anului

Iată care sunt acestea şi când vor apărea pe marile ecrane:

1. The Last Duel. Regizat de Ridley Scott, din distribuţie fac parte Matt Damon, Ben Affleck şi Adam Driver. Dată de lansare actualizată: 8 ianuarie

2. Black Widow (Văduva Neagră). Spune povestea Natashei Romanoff şi a misiunilor pe care le-a avut între Civil War şi Infinity War. Regizat de Cate Shortland, din distribuţie fac parte Scarlett Johansson, David Harbour şi Rachel Weisz. Lansare: 7 mai

3. Dune. Spune povestea lui Paul Atreides, un tânăr strălucit şi talentat, născut într-un mare destin, dincolo de înţelegerea sa, care trebuie să meargă pe cea mai periculoasă planetă din univers pentru a asigura viitorul familiei şi poporului său. Regizat de Denis Villeneuve, din distribuţie fac parte Timothée Chalamet, Josh Brolin şi Rebecca Ferguson. Lansare: 1 octombrie.

4. Top Gun: Maverick. Tom Cruise îşi reia rolul cu care a făcut istorie şi îşi pune la bătaie experienţa proprie de pilot. Regizat de Joseph Kosinski. Lansare: 2 iulie

5. The Matrix 4: Regizat de Lana Wachowski, din distribuţia producţiei S.F. fac parte Keanu Reeves, Jonathan Groff, Carrie-Anne Moss şi Jada Pinkett Smith. Lansare: 22 decembrie 6. Mission: Impossible 7. Tom Cruise va fi din nou agentul secret Ethan Hunt în celebra serie care a debutat în 1996. Regizat de Christopher McQuarrie. Lansare: 19 noiembrie

7. Cruella. Regizat de Alex Timbers şi Craig Gillespie, din distribuţia filmului vor face parte Emma Stone, Joel Fry şi Emma Thompson. Lansare: 28 mai

8. Death on the Nile (Moarte pe Nil). În timpul unei croaziere pe Nil, Hercule Poirot trebuie să investigheze decesul unei tinere moştenitoare. Regizat de Kenneth Branagh, din distribuţie fac parte Gal Gadot, Kenneth Branagh şi Jodie Comer. Lansare: 17 septembrie

9. West Side Story (Poveste din Cartierul de Vest). Regizat de Steven Spielberg, filmul este o adaptare a faimosului musical de pe Broadway. În distribuţie îi regăsim pe Rita Moreno, Ansel Elgort şi Rachel Zegler. Lansare: 10 Decembrie

10. Sherlock Holmes 3. Regizat de Dexter Fletcher, al treilea episod al seriei are la baza povestea lui Sherlock Holmes, cel mai faimos detectiv din istorie. Îi revedem în rolurile principale pe Jude Law şi Robert Downey Jr. Lansare: 22 decembrie

11. The King’s Man. Cei mai mari tirani şi asasini ai lumii pun la cale un război care ar urma să extermine milioane de oameni. Regizat de Matthew Vaughn, din distribuţie fac parte Harris Dickinson şi Ralph Fiennes. Lansare: 12 februarie

12. Peter Rabbit 2. Este un film american 3D de animaţie şi regizat de Will Gluck. Din distribuţie fac parte Margot Robbie şi James Corden. Lansare: 15 ianuarie

13. No Time To Die. Se poate spune că Bond s-a pensionat. Liniştea lui nu durează foarte mult, pentru că vechiul lui prieten din CIA, Felix Leiter, are nevoie de serviciile lui. Regizat de Cary Joji Fukunaga, îl regăsim pe Daniel Craig în rol principal. Lansare: 2 aprilie