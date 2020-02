Cel mai înfricoşător film Netflix. Abonaţii platformei, îngroziţi de scenele violente: „N-am mai văzut ceva atât de tulburător“

Phil Brooks în horror-ul Netflix „Girl On The Third Floor“ FOTO Netflix

Lansat iniţial în martie 2019, horror-ul Netflix „Girl On The Third Floor“ este regizat de Travis Steven şi spune povestea unei case în stil victorian bântuite din suburbiile oraşului Chicago.

Povestea se concentrează pe americanul Don Koch, interpretat de luptătorul de wrestling Phillip Brooks, care încearcă să renoveze de unul singur o casă bântuită, în care urmează să locuiască alături de familia sa.

Locuinţa este de fapt un fost bordel cu o istorie terifiantă din suburbiile Chicago-ului. Scenele de groază încep când bărbatul încearcă să spargă pereţii, din interiorul cărora ţâşnesc lichide precum sânge şi spermă. Unii pereţi încep să sângereze la simpla atingere. De asemenea, protagonistul are parte şi de vizite misterioase.

Cei care au vizionat producţia Netflix au catalogat filmul drept „extrem de tulburător“ şi l-au descris ca fiind cel mai înfricoşător horror pe care l-au văzut până acum, potrivit Daily Mail.

„Girl on The Third Floor tocmai a devenit cel mai tulburător horror pe care l-am văzut vreodată“, a scris un abonat. Un altul a adăugat: „M-a îngrozit. Efectiv am făcut pe mine de frică“.

„Tocmai am văzut «Girl On The Third Floor». A trecut ceva timp de când n-am mai văzut un horror atât de dezgustător şi de înfricoşător, de la «Green Inferno» încoace. Îl recomand“, a scris o altă persoană.

Nu toţi abonaţii Netflix au fost însă la fel de încântaţi de noul horror. Alte persoane au criticat scenele dure şi „inutil de dezgustătoare“.

„Dacă aveţi Netflix, nu vă pierdeţi timpul vizionând «Girl On The Third Floor». E cel mai prost horror pe care l-am văzut. Scenariul este îngrozitor, nu am înţeles prea bine povestea“. „Ce naiba tocmai am vizionat?“, a scris un alt utilizator.