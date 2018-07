Ce s-a întâmplat cu imaginile în secolul XX? – dialog între Peter Sloterdijk şi Andrei Ujică, la Locarno

Peter Sloterdjik (n. 1947, la Karlsruhe), considerat de mulţi drept cel mai important filosof european în viaţă, este autorul unei vaste opere, care include titluri fundamentale, precum „Critica raţiunii cinice”(1983), „Sfere I-III” (1998-2004), „Mânie şi timp” (2006) sau „Copiii cumpliţi ai modernităţii” (2014). De mai bine de un deceniu, el şi-a îndreptat atenţia mai cu seamă asupra filosofiei istoriei, iar precizia diagnosticelor lui privind starea contemporaneităţii l-a transformat în intelectualul public numărul unu al Germaniei de azi.

Andrei Ujică (n. 1951, la Timişoara) a avut un parcurs care l-a dus de la literatură – „Texte pentru Phoenix”, 1976 –, prin teorie –„Televiziune/Revoluţie. Ultimatumul imaginii”, 1990 –, la film.

Autor al unei trilogii cinematografice despre sfârşitul comunismului – „Videograme dintr-o revoluţie” (1992), „Out of the Present” (1995), „Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu” (2010) –, el redefineşte graniţele filmului-eseu şi de montaj, ceea ce îl consacră drept unul din regizorii majori ai aşa-numitului New Non-Fiction Cinema, pe plan mondial.

Pe Sloterdijk şi Ujică îi leagă o veche prietenie, dar este pentru prima dată cînd ei îşi vor expune public o parte din ideile schimbate de-a lungul timpului despre raportul dintre istorie şi cinematograf. Se pare că este primul pas al celor doi spre o carte comună pe această temă.

